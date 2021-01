Koh-Lanta All Stars 2021 : Des aventuriers blacklistés, la production et TF1 intransigeantes

Participer à Koh-Lanta est pour beaucoup un rêve... que l'on peut réaliser deux fois, voire plus. Mais certains candidats ne peuvent y prétendre. Pour espérer revivre une telle aventure, ALP demande le respect d'une seule et unique règle : ne pas participer à un programme de télé-réalité. Ceux ayant cédé à l'appel des sirènes de W9, NRJ12 ou encore TFX sont blacklistés par la production, et cette sentence semble irrévocable. Alors que d'ex-aventuriers se plaignent de ce traitement, ALP leur répond via nos confrères de TV Mag.

Les candidats de télé-réalité blacklistés, ALP assume

Une édition All Stars serait en préparation, et le casting de cette saison anniversaire – en 2021, Koh-Lanta fête ses 20 ans – agite la Toile. "Il n'y a aucun conflit avec les aventuriers qui ont fait de la télé-réalité", lâche d'abord ALP. Et de rappeler que cette décision de blacklister les participants à certains programmes ne date pas d'hier : "Comme nous l'avons déjà expliqué, les aventuriers qui participent à des émissions de télé-réalité 'pure' y participent en toute connaissance de cause. Cela relève de leur choix. ALP a toujours été très claire sur sa position à ce sujet."

La production tient à préciser que "ce n'est aucunement un jugement de valeur puisqu'ALP produit elle-même de la télé-réalité comme 10 Couples parfaits". "Il s'agit d'une décision, conjointe avec TF1, qui se base uniquement sur la perception de l'aura des aventuriers, apprend-t-on. Aussi, et même dans le cadre d'un anniversaire important, cette position ne changera pas, au-delà du fait que nous n'avons ni confirmé, ni infirmé qu'un all star était en préparation."

Qui sont ceux qui ne participeront plus à Koh-Lanta ?

Toutefois, certaines émissions ne sont pas considérées comme de la télé-réalité par ALP. Participer à Ninja Warrior, Fort Boyard, Boyard Land ou encore Mamans et célèbres, considéré comme un docu-réalité, ne portera pas préjudice aux aventuriers.

Les ex-candidats blacklistés sont tout de même nombreux. Catherine Brun, Frédérique Brugiroux, Anthony Amar, Marie Parmentier, Jeff Santiago, Pascal Salviani, Tiffany Gouin, Marvyn Leone et Angélique Mastio ont participé aux Anges de la télé-réalité. Inès Loucif, Dylan Thiry, Bastien Munez, Benoît Assadi et Jesta Hillmann ont été aperçus dans La Villa des coeurs brisés. Enfin, Wafa El Mejjad et Corentin Albertini ont participé à Friends Trip avant de rejoindre eux aussi le casting de La Villa des coeurs brisés.

Malgré l'absence certaine de ces aventuriers, le choix de casting reste encore très large. Les noms des héros Claude Dartois et Martin Bazin ainsi que celui de Loïc Riowal, finaliste des 4 Terres, ont été évoqués...