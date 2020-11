Camille Cerf jugée mauvaise actrice et pâle copie d'Harley Quinn : "On ne s'en est pas caché..."

Samedi 7 novembre 2020, France 2 diffusait Boyard Land, dérivé hivernal de Fort Boyard. Les téléspectateurs ont découvert la nouvelle recrue de l'équipe, Camille Cerf. Notre Miss France 2015 incarne Cami-ange mi-démon, un nouveau personnage qui n'a pas fait l'unanimité. Copie d'Harley Quinn, des talents de comédienne remis en question... Les critiques ont fusé, et la belle Camille Cerf y a répondu.

Avant la diffusion de l'émission déjà, le 5 novembre 2020, la reine de beauté de 25 ans prenait la parole en story Instagram. Les premières images de son déguisement avaient déjà été dévoilées et certains comparaient la foraine déjantée de Boyard Land à Harley Quinn de la série animée Batman. "Evidemment, et on ne s'en est pas caché, on s'est inspiré du Joker et de Harley Quinn pour les deux personnages. Loïc Giorgi a ce personnage dans ses spectacles et ses représentations. C'est ce qui a séduit la production de Boyard Land. Et moi, mon personnage est une dresseuse de cirque. Comme je suis un peu folle, j'ai décidé de dresser un être humain qui n'est autre que Loïc, appelé La Bête dans l'émission", explique l'acolyte d'Iris Mittenaere.

Camille Cerf répond aux critiques sur son personnage dans Boyard Land

Et de poursuivre : "C'était plus simple de s'inspirer d'un personnage qui existe déjà car je ne suis pas comédienne. C'est très dur pour moi donc je n'aurais pas réussi à créer un personnage de toutes pièces. Donc je me suis inspirée un peu d'Harley Quinn. C'était plus simple pour moi de reprendre son attitude et ses mimiques. (...) Même si vous allez voir que c'est quand même fait à ma sauce. On s'en est inspiré et on a fait notre petite sauce."

Une justification en amont qui n'a pas suffi puisque sur Twitter les internautes ont quand même critiqué la performance de Camille Cerf, estimant même qu'elle est "nulle". Une attaque à laquelle la belle blonde a répondu. "C'était ma première. Et en plus non j'avoue je n'ai pas fait de comédie avant ça...", a-t-elle lâché samedi 7 novembre 2020, toujours sur le site de micro-blogging.

Rappelons que lors d'une interview accordée à nos confrères de TV Mag, Camille Cerf était interrogée sur une éventuelle envie de jouer la comédie depuis le tournage de Boyard Land. "J'ai des propositions, mais ce n'est jamais très concluant parce que je n'en ai pas forcément très envie", déclarait-elle.