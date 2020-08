Camille Cerf entretenue par Iris Mittenaere ? Sa réponse cash et pleine d'humour

Ces vacances entre copines ne sont pas étonnantes étant donné que Camille Cerf et Iris Mittenaere sont inséparables depuis très longtemps maintenant. Leur complicité avait même fait naître quelques rumeurs les disant en couple. "Ça nous a tellement fait rire ! On adore raconter ça aux gens, on en joue, on en rigole. Il n'y aurait aucun mal à être en couple, mais non, nous ne le sommes pas", avait réagi Miss Univers auprès de TV Grandes Chaînes en 2017.

Toutes deux représentantes du Nord de la France, elles s'étaient rencontrées avant d'être chacune sacrées. Les deux jeunes femmes ont même habité dans la même rue à Lille comme le révélait Camille Cerf dans les pages de Paris Match : "Je l'avais déjà repérée car je la trouvais super jolie. Mais je n'ai jamais osé l'aborder. Jusqu'au jour où je l'ai rencontrée à une élection régionale... qu'elle a remportée."