Camille Cerf bientôt mariée ? "J'ai envoyé deux modèles de bagues à Cyrille"

La belle Camille Cerf est à l'origine d'une nouvelle collection de lingerie pour la marque Pomm'Poire. À cette occasion, Miss France 2015 a accordé une interview au magazine Closer et a fait des confidences sur son histoire d'amour avec Cyrille.

En couple depuis un an avec le jeune homme, la jolie jeune femme de 25 ans le connaît en réalité depuis sept ans. "Nous sommes ensemble depuis plus d'un an. Mais nous nous sommes rencontrés il y a sept ans. Nous faisions le même job étudiant, vendeurs dans un magasin de vêtements", confie-t-elle. Mais à l'époque l'idée d'une romance entre eux n'était pas d'actualité, car Camille Cerf le trouvait "trop doux". "Ce n'est pas ce qui me convenait à l'époque. On est restés en contact. On s'est revus autour d'un verre. Peut-être voulait-il savoir si j'avais changé depuis Miss France ? Oui, certainement, mais dans le bon sens. Lui peut-être aussi... Du coup, on s'entend mieux", ajoute-t-elle.

Si Camille Cerf habite à Lille où elle a acheté un appartement, son chéri, lui, vit à Paris. Les allers-retours sont donc de mise. Une distance qui ne semble pas être un problème pour le couple. Pour preuve, Camille Cerf songe au mariage et a même déjà envoyé – et ce depuis longtemps – des modèles de bagues à son compagnon : "J'attends la demande... Après deux mois de relation, j'ai envoyé à Cyrille deux modèles de bagues de fiançailles, au cas où... J'ai 25 ans, je me sens bien professionnellement. J'ai envie de construire."

Peut-être la jolie Miss aura-t-elle une belle annonce à faire dans peu de temps !