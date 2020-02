Camille Cerf : Tendre déclaration pour son amoureux Cyrille

Après avoir passé une semaine au ski entre miss à Avoriaz début février, Camille Cerf (25 ans) a passé une douce Saint-Valentin avec son chéri Cyrille Roty. Le 14 février 2020, Miss France 2015 a partagé un cliché très romantique avec son homme sur Instagram. Le couple apparaît en train de danser sur une photographie en noir et blanc. En légende, elle écrit : "La vie, ce n'est pas attendre que l'orage passe. C'est apprendre à danser sous la pluie, Sénèque. Et j'ajouterais que c'est danser sous la pluie avec toi". Une belle leçon d'amour apprise par l'ancienne reine de beauté, qu'elle tient à partager à tous ses followers et plus particulièrement à tous les amoureux.

Conquis, ses fans ont rapidement commenté cette publication avec de nombreux compliments. "Magnifique photo à l'image de votre amour", "Vous êtes beaux : faites davantage de photos ensemble", "Cette photo respire le bonheur", "Comme vous êtes beaux !", ont par exemple commenté certains des internautes.

En couple depuis plus d'un an avec Cyrille Roty, le jeune homme est kinésithérapeute et a suivi des cours de cinéma aux Cours Florent. Interviewée par Purepeople en janvier 2020, elle confiait avoir gagné le gros lot avec son nouveau petit-ami : "Si j'étais tombée amoureuse d'un chanteur, j'aurais été très heureuse. Aujourd'hui je suis tombée amoureuse d'un kiné et c'est génial." C'est sûr qu'avoir des massages gratuits et sur demande de son homme est une immense qualité capable de faire succomber n'importe quelle femme...