Camille Cerf : Par amour pour son compagnon, elle fait une croix sur DALS

Camille Cerf (24 ans) ne participera pas à la prochaine saison de Danse avec les stars prévue à la rentrée 2019. Interviewée par le magazine Télé Star, Miss France 2015 est ferme et pense que cette émission n'est clairement pas pour elle. Alors, problèmes de coordination des mouvements ? De rythme ? Ou simplement mauvais niveau de danse ? Pas du tout. La jeune femme ne veut tout simplement pas exposer son compagnon ou lui causer du tort. Elle explique : "Ce n'est pas pour moi. D'autant plus que j'ai trouvé l'amour. Mon compagnon aurait du mal à le vivre. Et puis, exposer ma vie privée ce n'est pas mon truc." Alors, le petit ami de Camille, Cyrille Roty, serait-il un peu jaloux ?

Il s'appelle Cyrille...

Quelques mois plus tôt, elle dévoilait au même magazine quelques informations sur son mystérieux compagnon. Elle expliquait : "Il s'appelle Cyrille. Il est originaire du Nord comme moi, mais habite à Paris. Il n'est pas du tout dans le milieu des Miss ou encore de la mode." Contrairement à Miss Univers (Iris Mittenaere), il n'y a donc aucune chance de voir l'ex-Miss France danser sur le plateau de TF1. En couple depuis plusieurs mois, Camille semble avoir adopté l'adage "Pour vivre heureux, vivons cachés".

Dans tous les cas, celle qui rêve d'intégrer le comité Miss France sera de retour sur NRJ 12 à la rentrée. Elle a annoncé à Télé Star : "Je présente le Super bêtisier et, en parallèle, je continue le mannequinat et je viens de lancer une gamme de lingerie. Je n'ai pas le temps de me reposer."

L'interview intégrale de Camille Cerf est disponible dans le magazine Télé Star, en kiosques lundi 29 juillet.