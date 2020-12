Koh-Lanta 2020, les poteaux : Loïc, Brice ou Alexandra, qui a le plus de chance de gagner ?

Ils étaient vingt-quatre, ils ne sont plus que trois en lice pour remporter le chèque de 100 000 euros promis au vainqueur de Koh-Lanta 2020, Les 4 Terres ! Loïc, Brice et Alexandra se sont qualifiés à l'épreuve d'orientation et disputeront la mythique épreuve des poteaux lors de la grande finale du jeu de TF1 ce vendredi 4 décembre 2020. Mais lequel des trois finalistes a le plus ses chances de remporter l'épreuve ?

Loïc, un calme à toute épreuve

Loïc s'est rapidement fait une place dans le coeur des téléspectateurs. Le jeune Savoyard de 20 ans affiche toujours "le smile" comme il le dit lui-même. Compétiteur, rigolo, profondément gentil et loyal, ses qualités sont indéniables. Le grand ami du regretté Bertrand-Kamal a brillé lors de l'épreuve d'Orientation, en première partie de la finale de Koh-Lanta. Il lui a fallu une heure et cinq minutes pour remporter l'épreuve. Une jolie prouesse !

Il est donc le premier à s'être qualifié pour les Poteaux. Et Loïc a toutes ses chances de finir une nouvelle fois gagnant ! En effet, il a remporté la dernière épreuve individuelle de la saison, un parcours d'équilibre. Au beau milieu de l'océan transparent, les aventuriers devaient passer diverses étapes en équilibre sur des cordes suspendues. Calme et très concentré, Loïc s'est surpassé. Son tempérament pourrait alors le hisser en victoire finale.

Brice, la détermination avant tout

Le parcours de Brice a été semé d'embûches. Le jeune animateur radio de l'Ouest s'est retrouvé, à la Réunification, en minorité face aux alliances des ex-Jaunes. Il a lutté avec ses armes pour préserver sa place dans l'aventure, et il a réussi avec succès, usant de stratégies finement ficelées. A l'approche des Poteaux, Brice explique à TV Mag être "physiquement extrêmement affaibli". "Et mentalement, je reviens de très loin", poursuit-il.

Bien qu'épuisé après quarante jours d'aventure, Brice pourrait bien bluffer les téléspectateurs. En effet, bien qu'il soit celui qui a les plus grands pieds parmi les trois finalistes, rien n'est joué. "J'ai une petite info : Loïc est plus grand mais Loïc a des plus petits pieds que moi, je crois qu'il fait du 42, 43 moi je fais du 44 et Alexandra, je sais plus. Bon ça va pas beaucoup vous aider, mais c'est une petite indication", lançait-il à Télé Loisirs.

Un argument qui ne fonctionne pas ! En effet, Julien Magne, directeur des programmes d'ALP, avait révélé à Télé Star en juin dernier que la dimension de la plateforme des poteaux est adaptée à la pointure de chaque aventurier. "Quelqu'un qui chausse un 36 n'aura pas la même taille de plateforme que celui qui fait du 46", assurait-il.

Alexandra, Wonder woman bluffante

Qui aurait cru au tout début de l'aventure qu'Alexandra serait finaliste ? Les premiers jours dans Koh-Lanta ont été difficiles pour elle. Malade et sans voix, elle a passé sa première nuit sur l'îlot de l'exil avec les Verts de l'Est, une équipe où elle a eu, un temps, du mal à faire sa place. Au fil des semaines, la jeune maman de 32 ans a gagné en confiance. Il faut dire qu'elle a aidé son équipe à remporter de nombreuses épreuves, notamment grâce à sa logique et ses facultés intellectuelles.

Après la Réunification, c'est une nouvelle Alexandra qui s'est révélée. Déterminée, elle n'a rien lâché et a même réussi, après plus de cinq longues heures de recherche, à se qualifier lors de l'épreuve d'Orientation. Peut-être tiendra-t-elle le même temps sur les poteaux... Rappelons que c'est une femme qui détient le record de durée. En 2002, Amel a tenu 5h17. De son côté, Jade a remporté l'épreuve non pas une mais deux fois : en 2007 puis en 2011. Des performances féminines qui donnent de l'espoir à Alexandra. Quoi qu'il en soit, elle a une chance de remporter les 100 000 euros puisque Loïc a déclaré que s'il gagne les poteaux, il choisit sa camarade de l'Est pour l'accompagner au bout du jeu.

Finalement, chacun des trois aventuriers a ses chances de l'emporter.

Rendez-vous dès 21h05 ce vendredi 4 décembre 2020 pour suivre la grande finale dédiée au regretté Bertrand-Kamal et découvrir qui de Loïc, Brice ou Alexandra sortira gagnant de Koh-Lanta.