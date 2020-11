Koh-Lanta 2020 : Angélique éliminée, Dorian et Loïc trahissent Lola avant la finale

Etape cruciale dans Koh-Lanta 2020 (édition baptisée Les 4 Terres). Dans l'épisode du vendredi 20 novembre, les candidats toujours en compétition vivaient leurs dernières épreuves et leur dernier Conseil éliminatoire. A l'issue de cette cérémonie, les aventuriers toujours présents étaient qualifiés pour la grande finale et donc, l'épreuve d'orientation. Qui a su tirer son épingle du jeu ? Résumé !

Jeu de confort

Lola était en bonne posture. Il lui restait un Collier d'immunité, elle était donc assurée de passer à l'étape suivante si elle ne remportait pas l'épreuve d'immunité. Son but désormais ? Se qualifier avec ses alliés Angélique, Alexandra, Dorian et Loïc. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu.

Pour cette nouvelle épreuve de Confort, Lola, Dorian, Alexandra, Loïc, Angélique et Brice devaient viser juste. C'est la fameuse épreuve de tir à l'arc. Le meilleur tireur avait la possibilité de casser la flèche de l'un de ses concurrents. A la clé : le courrier d'un proche et une nuit dans un cinq étoiles.

Loïc s'est fait casser ses deux flèches par Alexandra

Brice s'est fait casser ses deux flèches par Alexandra et Lola

Dorian s'est fait casser ses deux flèches par Alexandra

Lola s'est fait casser une flèche par Alexandra

Alexandra s'est fait casser ses deux flèches par Lola

Si elle a été aussi forte que Sam la saison dernière, Alexandra n'a pas remporté cette épreuve puisqu'une fois de plus Lola a privilégié Angélique alors qu'elle avait encore ses deux flèches. Pour la finale, les jeunes femmes devaient tirer encore trois flèches et la meilleure gagnait. C'est Angélique qui a remporté le Confort et elle a pris la décision de la partager avec la belle brune du Nord. Un choix qui n'est pas passé auprès de la jeune maman Alexandra. "J'ai aussi été là pour te soutenir. Je comprends mais c'est vrai qu'elles ont déjà partagé pas mal de conforts ensemble. J'aurais bien aimé faire ce Confort, avec Angélique en plus. C'est peut-être pour ça aussi que je lui avais laissé deux flèches", a-t-elle regretté.

Dorian et Loïc ouvrent les yeux, nouvelle stratégie

Cette alliance des filles n'a pas échappé à Dorian et Loïc. Les garçons ont enfin compris que les filles ne les privilégieraient jamais sur les poteaux et ont donc dévoilé à Brice que Lola avait encore un collier. Ils ont ensuite monté en secret une nouvelle alliance avec Brice pour faire partir Angélique. De son côté, Alexandra a compris qu'elle était la cinquième roue du carrosse.

Pendant ce temps, Lola et Angélique ne se doutaient de rien. Les deux amies du Nord profitaient de leur luxueux confort. Après leur choc en se regardant dans la glace, elles ont partagé un bon cocktail et se sont prélassées au bord de la piscine. Et avant de dormir, elles ont ouvert leur courrier. Angélique a eu des nouvelles de sa deuxième maman (l'une de ses familles d'accueil) et de sa fille qu'elle considère comme sa soeur. Lola a quant à elle eu une lettre de son papa, de sa maman et de sa soeur. Très vite, l'émotion l'a submergée.

Epreuve d'immunité

C'est gonflées à bloc que Lola et Angélique ont retrouvé leurs camarades pour la dernière épreuve d'immunité. Le but ? Trois pontons étaient disposés et il fallait aller le plus vite possible sur le ponton suivant. Celui qui arrivait en dernier chaque étape était éliminé. Les trois finalistes devaient ensuite repartir au début du parcours et le refaire sans s'arrêter cette fois. Enfin, une fois sur la plage, ils devaient rejoindre leur palissade derrière laquelle se trouvait un labyrinthe avec une corde, à libérer. Le tout à l'aveugle ! Le premier à la libérer et à brandir son anneau remportait le totem.

Après les éliminations successives d'Angélique, Lola et Alexandra, ce sont les trois garçons qui se sont affrontés en finale. Loïc a été le plus rapide sur les pontons et pour libérer sa corde. Il a donc remporté l'épreuve, était intouchable au Conseil et s'est en même temps qualifié pour la finale. Jackpot !

L'épreuve du miroir

Avant le Conseil, Brice, Dorian et Loïc ont comme prévu mis en place leur stratégie. Certains ont fait croire que ni Angélique ni Lola n'était en danger et un autre a fait mine d'être abattu car il se savait en danger. Leur jeu digne des plus grands acteurs d'Hollywood a fonctionné puisque Lola était a des années lumières de se douter de ce qu'il se tramait. Dorian avait tout de même quelques remords.

Le lendemain au réveil, Loïc a eu la surprise de découvrir qu'un miroir et une balance avaient été installés. Tous (à l'exception d'Angélique) se sont regardés et se sont pesés et pour la plupart, c'était le choc. Surtout pour Brice avec ses 13 kilos en moins. Loïc, qui avait perdu 15 kilos, était en revanche content de son image. Plus que jamais, les aventuriers souhaitaient remplir leur estomac pour reprendre des forces et être bien dans leur tête avant l'Orientation du lendemain.

Le Conseil

Après avoir fait le bilan de leur aventure, Angélique, Lola, Alexandra, Dorian, Loïc et Brice sont passés aux votes. Et stupeur au moment du dépouillement, après que la Ch'ti a sorti son collier, le nom "Angélique" a été noté majoritairement (notamment parce que Brice avait un double vote). C'est donc la jeune femme qui a quitté l'aventure, laissant son acolyte Lola en larmes. "C'est le jeu et félicitations pour votre coup de poker les gars", a-t-elle déclaré avant de partir.

Lola, Dorian, Alexandra, Brice et Loïc sont les finalistes de Koh-Lanta, les 4 Terres.