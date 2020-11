Koh-Lanta 2020 : Fabrice et Ava éliminés, Alexandra "à deux doigts de s'évanouir"

L'étau se resserre dans Koh-Lanta, Les 4 Terres (TF1). Ils étaient vingt-quatre, après l'élimination de Laurent et Alix, ils n'étaient plus que huit ! Ce vendredi 13 novembre 2020, deux nouveaux aventuriers ont quitté le camp de survie des îles Fidji. Résumé de la soirée riche en rebondissements, toujours présentée par Denis Brogniart.

Jeu de confort

Après les binômes la semaine dernière, c'est encore en équipe qu'ils vont disputer ce jeu de confort. Ils seront divisés en deux groupes homogènes. Les deux chefs sont tirés au sort. Et c'est Dorian et Fabrice qui sont désignés capitaines.

Equipe de Dorian : Loïc, Alexandra, Lola.

Equipe de Fabrice : Brice, Ava, Angélique.

L'équipe gagnante profitera d'un confort incroyable : une escapade dans la région de Savusavu, où ils iront à la rencontre de personnes qui cultivent la feuille de cacao. Plus encore, ils pourront participer à la fabrication du chocolat et évidemment il auront la chance d'en goûter. Un repas ainsi qu'une nuit paisible complètent cette superbe récompense.

Coordination, logique et organisation sont les maîtres mots de ce jeu de confort. Les aventuriers d'une même équipe sont reliés aux extrémités d'une croix géante en bois qui coulisse. Le but est d'aller au bout d'un parcours le plus rapidement possible. Ils récupèrent chacun un sac, puis font le chemin retour. Dans ces sacs, ils trouvent chacun trois pièces de bois. La mission finale est de composer le plus vite possible quatre figures à l'aide de ces pièces.

L'équipe de Dorian progresse vite et bien. Le groupe de Fabrice suit avec un peu plus de peine, moins de fluidité. Sans surprise, la victoire est pour Dorian, Alexandra, Loïc et Lola.

Ventre plein, mise au point et stratégies

Les perdants ruminent sur le camp, regrettant que ce confort leur passe encore sous le nez. Ils se reprennent et décident de se concocter un bon festin... avec les moyens du bord. De leur côté, les vainqueurs profitent d'un moment d'exception. Ils découvrent les différentes étapes de fabrication du chocolat dans une plantation de cacao. Après la visite, ils savourent enfin le chocolat en bouche ! Enfin, le soir venu ils dégustent un repas digne de ce nom avec poulet, manioc, épinards... De quoi reprendre des forces. Alexandra, qui a trop mangé, n'en peut plus et se dit "à deux doigts de s'évanouir".

Au petit matin, après une bonne nuit de sommeil tout va mieux. D'ailleurs, la Wonder Woman de cette saison profite du petit-déjeuner (composé de fruits et d'une tasse de chocolat chaud par personne) pour expliquer son vote contre Laurent et préciser qu'elle reste alliée à Loïc et Dorian. Les quatre aventuriers se promettent d'aller ensemble le plus loin possible. Ils pensent également à leur camarade Angélique, pas présente, mais qui compte dans cette alliance.

Lola précise alors que la personne avec qui elle a le moins d'affinités est Brice. La brunette indique à Dorian, grand ami de Brice depuis le début de l'aventure, qu'il devra faire le bon choix s'ils décident tous de voter contre Brice.

Afin de prouver sa confiance totale en ses camarades de l'alliance, Lola avoue à Angélique, Alexandra, Dorian et Loïc qu'elle a un collier d'immunité, trouvé il y a plusieurs semaines sur l'île des Violets du Nord. Elle leur assure que ce collier est désormais à eux tous. Celui qui se sentira en danger pourra s'en servir.

Épreuve d'immunité

Denis Brogniart prévient : pour gagner, il faut avoir une coordination ainsi qu'une concentration au top niveau. La mission du jour est de réussir un empilement de trois boules avec leur support. Tous disposent d'un sablier en bambou. Une grosse boule part du haut et passe par les bambous. Une fois arrivé en bas, le temps est écoulé !

Autre stress : le candidat arrivé dernier est éliminé sur le champ !

Alexandra est en tête, suivie de près par Brice. Et c'est finalement Brice qui remporte l'épreuve ! Il sera intouchable au conseil. Alexandra, Loïc, Lola, Dorian et Angélique suivent. Ava et Fabrice se battent pour éviter la dernière place. Ava finit par se qualifier, Fabrice arrive dernier et est éliminé !

Brice est sauvé ! Du coup, Ava s'inquiète et s'en va à la recherche d'un collier d'immunité. De son côté, Brice tente de diviser l'alliance. Il explique à Dorian que s'il se rallie à Ava et lui, il a plus de chance d'aller au bout du jeu. Dorian doute... Enfin, coup de poker, Ava confie à Angélique avoir trouvé un collier, ce qui est faux.

Conseil

Ava est en danger, et avec son coup de poker elle a fait croire que Lola est également en danger.

Lors du dépouillement, Dorian récolte une voix, Ava en a six, Lola en compte une. C'est donc Ava qui est éliminée. Elle cède son vote noir à Brice.