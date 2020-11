Koh-Lanta et l'Orientation : Les records les plus fous de cette épreuve

Après plusieurs semaines d'aventure, Koh-Lanta, Les 4 Terres touche à sa fin. Ils ne sont plus que cinq naufragés : Alexandra, Brice, Dorian, Loïc et Lola. S'ils espèrent tous aller au bout du jeu, seuls trois d'entre eux se qualifieront pour les Poteaux. Mais avant, vendredi 27 novembre 2020, ils doivent s'affronter lors de la mythique épreuve de l'Orientation, laquelle existe depuis 2003. Retour sur les records les plus dingues de ce jeu grâce à nos confrères de TV Magazine.

Francis (Koh-Lanta : Panama, 2004) et Frédéric (Koh-Lanta : Caramoan, 2008) ont décroché la palme des aventuriers les plus rapides de l'Orientation, toutes saisons confondues en réalisant un temps exceptionnel de vingt minutes. Au contraire, on retrouve ensuite le record de l'Orientation la plus longue avec Simon et Maryline dans Koh-Lanta : Palawan (2007). Après 5h30 de jeu, les joueurs ont dû s'interrompre au moment de la tombée de la nuit pour reprendre le lendemain ! Marilyne avait ensuite réussi à se qualifier en seulement quelques minutes.

Claude Dartois, considéré comme l'un des meilleurs aventuriers de l'histoire de Koh-Lanta, est le recordman des victoires avec pas moins de dix-sept succès en épreuves individuelles sur ses trois participations (Koh-Lanta : Viêtnam, 2010, Koh-Lanta : la Revanche des Héros, 2012 et Koh-Lanta : L'île des Héros, 2020), dont une victoire sur les poteaux et... trois à l'Orientation. Au printemps dernier, il avait été le premier à trouver son poignard après 3h48 de recherches. Il détient donc sans conteste le record du plus grand nombre de succès pour cette épreuve. Si Claude a toujours cartonné à l'Orientation, ce n'est pas le cas de Coumba. Avec ses deux participations, dans Le choc des héros (2010) et La revanche des héros (2012), la candidate a perdu l'épreuve à chaque fois.

Reste à savoir si Loïc, Dorian, Brice, Lola ou Alexandra battront l'un de ses records. Réponse ce soir dès 21h sur TF1 !