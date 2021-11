Koh-Lanta : Ugo éliminé aux portes de l'orientation, un faux collier au conseil !

Après l'élimination de Sam lors de l'épreuve d'immunité, le retour sur le camp se fait à cinq dans Koh-Lanta, La Légende. Claude, victorieux, Laurent, Jade, Ugo et Phil se retrouvent désormais sans le jeune Sam. Il était le seul parmi les aventuriers encore en lice à n'avoir jamais atteint l'orientation. Mais rien n'est perdu pour l'apprenti Robinson ! En effet, alors que ses camarades le pensent définitivement éliminé et en route vers la résidence du jury final, il débarque sur l'île des bannis où il pourra tenter de gagner sa place à la course d'orientation !

Sur le camp de la tribu réunifiée, seul Claude est assuré d'aller à la prochaine étape. En effet, il a remporté l'épreuve d'immunité et est donc intouchable au conseil. Laurent et Phil sont alliés depuis le début. Les deux aventuriers potentiellement en danger sont donc Jade et Ugo. Rappelons qu'après l'élimination d'Alix au dernier conseil, Jade a bénéficié de son vote noir : elle votera alors deux fois ce soir ! Elle hésite à mettre ses voix contre Ugo et rejoindre Laurent ou alors contre Phil et se protéger d'un éventuel collier. De son côté, Ugo n'est pas serein : depuis son retour à la réunification, c'est la première fois qu'il se retrouve vulnérable à un conseil. Une chose semble certaine : tout se joue entre Jade et Ugo.

Direction le conseil pour nos cinq derniers aventuriers. Face à Denis Brogniart, chacun mesure sa chance d'être arrivé presque au bout du jeu. Puis, place aux votes. Alors que Claude, premier à voter, s'en va, Phil sort un collier d'immunité. Enfin, une fois que tous ont inscrit un prénom sur un bulletin, l'animateur demande des explications. "Je suis au regret de vous dire que ce n'est pas un collier d'immunité", lance alors Denis Brogniart à la découverte du bijou. Un faux collier d'immunité que Phil a fabriqué lui-même en secret !

Lors du dépouillement, Jade obtient deux votes contre elle, Ugo en a quatre et est donc éliminé. Il accepte la sentence et demande qui a voté contre lui. Laurent, Jade et Phil lèvent la main, et Phil, qui lui avait fait la promesse de ne pas voter contre lui, tente de s'expliquer. Ugo ne veut rien savoir. Il quitte le conseil déçu, mais ne sait pas encore qu'il atterrira sur l'île des bannis une nouvelle fois et que rien n'est encore perdu pour lui...