Koh-Lanta All Stars 2021 : L'annonce d'un candidat emblématique emballe ses fans

Cette année, Koh-Lanta fête ses vingt ans d'existence. Qui dit anniversaire, dit forcément édition spéciale. Ainsi, un nouveau tournage est prévu au printemps prochain, auquel devraient participer d'anciens candidats emblématiques du jeu. Et ils sont plusieurs à rêver de se faire une place dans cette saison All Stars 2021. Claude Dartois pourrait encore vouloir prendre sa revanche. Même chose pour Sam ou le nouveau couple supposé formé par Alix et Mathieu. En attendant d'être fixé sur le casting, les internautes se réjouissent déjà de voir leurs candidats favoris s'envoler une nouvelle fois vers une île déserte. Il y a un aventurier en particulier qui ferait assurément l'unanimité, c'est Martin Bazin.

Ce fin stratège avait participé à Koh-Lanta : Raja Ampat en 2011 et avait également terminé finaliste à une autre version All Stars du jeu, en 2014. À en croire son dernier post Instagram, il ne serait pas contre une troisième aventure. "Paraît-il que l'on fête particulièrement ses vingt ans !! À vos marques... #kohlanta #allstar #legende #survivor", a-t-il écrit sous une photo de lui tirée de l'émission. Une petite phrase qui a déchaîné les passions. Ses abonnés sont nombreux à penser que le jeune papa repartira bientôt en tournage. "Je dis ouiiii reviens", "Obligé que tu y sois!!", "Une annonce ?!", "On veut le retour du Martin Pêcheur", "Yeeeess papaaa reviens Martin, on attend que ça", "Oh pourvu que tu sois dans cette émission!!!", "Si c'est une vraie annonce c'est la meilleure nouvelle de 2021", peut-on lire entre autres dans son fil de commentaires.