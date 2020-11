Claude (Koh-Lanta) : Une photo interdite fait polémique, scandale sur Twitter !

Claude Dartois est un aventurier emblématique de Koh-Lanta. Il a frôlé à trois reprises la victoire, en 2010, en 2012 puis 2020, sans finalement jamais empocher le chèque de 100 000 euros promis au gagnant. Mais le chauffeur de maître a remporté bien plus : le coeur des Français. Enfin, pas tous... Sur Twitter, un internaute a dénoncé une infraction commise par le héros du jeu de TF1. Comme à son habitude, Claude s'est montré fair-play !

Tout a commencé sur Instagram, lorsque le sportif a partagé une photo de lui sur les rails d'un train, annonçant sa participation au Asics World Ekiden, une course virtuelle en relais lancée par la marque. Et c'est sur Twitter que l'affaire a éclaté : un internaute, salarié de la SNCF, s'est saisi de son compte afin de dénoncer l'illégalité du cliché. "Non non @Claude_KohLanta, il est interdit, défense d'entrer, de pénétrer dans les emprises ferroviaires @SNCFReseau, surtout pour ce type de photo. Personnalité publique et suivie, il faut montrer l'exemple", lâche-t-il, agacé.

Claude "s'expose à des poursuites", il plie face à la SNCF

Sans plus attendre, la SNCF a réagi. "Effectivement, les voies ferrées ne sont pas un terrain de jeu ! De nombreuses personnes meurent chaque année sur les voies...", peut-on lire. Et l'entreprise ferroviaire française de rappeler la loi : "Selon l'article L2242-4 : 'Est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende le fait, pour toute personne, de pénétrer, circuler ou stationner sans autorisation régulière sur la voie ferrée.'" Enfin, la SNCF demande à Claude d'effacer la photo qui fait polémique : "On compte donc sur vous pour supprimer sans délai cette photo sur Instagram afin de ne pas inciter vos nombreux followers à mettre leur vie en danger. Dans le cas contraire, vous vous exposez à des poursuites."

Surpris, Claude s'est exécuté et a adressé un message d'explication, toujours sur Twitter. "J'étais à 1 mètre du passage à niveau pour être transparent, ne voulant surtout pas inciter ni transcrire les règles. J'ai supprimé la photo en question, je trouve simplement dommage que vous n'ayez pas pris la peine de me contacter directement pour me le demander...", déplore le grand acolyte de Teheiura dans Koh-Lanta.

Incident clos !