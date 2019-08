Martin Bazin (Koh-Lanta) : Rare photo de sa fille Lou, elle a bien grandi

On se rappelle tous de Martin Bazin, véritable stratège de Koh-Lanta : Raja Ampat, en 2011. Le candidat emblématique du jeu d'aventure de TF1 a vécu plusieurs grands événements au cours de ces dernières années. À l'été 2017, l'ancien candidat a épousé sa compagne Clémence au cours d'une belle cérémonie, où son grand ami Laurent Maistret et Denis Brogniart étaient présents.

Quelques mois plus tard, il apprenait avec émotion la première grossesse de son épouse. Si on ne connait pas la date de naissance exacte de sa fille Lou, Martin Bazin affiche l'adorable fillette à de rares occasions sur son compte Instagram. On imagine cependant que sa petite est née un 14 août, puisque c'est à cette date-là que l'aventurier a dévoilé une nouvelle photo d'elle, à l'occasion de son premier anniversaire. "Joyeux anniversaire ma Lou d'amour !!", a-t-il tendrement écrit en légende du cliché.

Emmitouflée dans une serviette de bain, ses petits cheveux mouillés, la mignonne Lou semble être sortie de la piscine. La fillette a bien grandi et ressemble de plus en plus à son papa. Du côté des commentaires, les abonnés de Martin Bazin craquent tous pour la bouille de la fillette. "Trop belle la petite Lou", "Trop mignonne ta puce", "Une bouille à croquer ! Joyeux anniversaire", se sont réjouis les internautes.