Mathieu (Koh-Lanta) nu sous son tablier : fesses à l'air, comme sa copine Alix !

Depuis leur rencontre sur le tournage de Koh-Lanta, Les 4 Terres (TF1) aux îles Fidji, Alix et Mathieu ne se quittent plus. Le duo s'est d'ailleurs envolé vers une autre destination paradisiaque : la Guadeloupe ! Sur les réseaux sociaux, les aventuriers de l'équipe du Sud partagent de belles photos et vidéos de leur voyage. Mais jeudi 17 décembre 2020, Alix a dévoilé des images... de Mathieu nu !

Après avoir nagé avec les tortues, profité des plus belles plages de l'île, fait du surf ou encore visité les superbes cascades guadeloupéennes, Alix et Mathieu ont retrouvé Thibault Barbafieri, candidat de Top Chef en 2018. Le cuisinier a embarqué ses convives au marché de Saint-François, où ils ont choisi un poisson capitaine, des fruits et des légumes pour le repas.

Et pas question pour Alix et Mathieu, soupçonnés d'être en couple, de rester les bras croisés. Les aventuriers de Koh-Lanta mettent la main à la pâte ! Tous les deux vêtus d'un tablier noir, ils s'activent. Et tandis que le sportif se concentre sur le poisson, Alix le filme. Mathieu apparaît de dos, casquette sur la tête, son tablier bien attaché... et les fesses à l'air ! En effet, il ne porte pas de sous-vêtements !

Mathieu suit alors les traces de sa camarade d'aventure. Le 13 décembre 2020, toujours en Guadeloupe, Alix avait pris la pose dans une piscine, en bikini échancré laissant entrevoir son postérieur. Une photo qui avait fait le buzz, certains internautes avaient même critiqué la jolie blonde. "Je suis outrée de tant de conneries. Pour ceux qui sont outrés par ma photo, vaut mieux pas qu'on se croise sur la plage alors, parce que sur la plage, je suis en maillot de bain aussi, donc ça risque de poser problème pour la 'vulgarité'", avait-elle lâché dans la foulée.

De son côté, Mathieu n'a semble-t-il pour l'heure pas reçu de messages ou commentaires désobligeants. Mais le fait qu'il s'affiche nu sous son tablier relance les rumeurs le disant en couple avec la jeune sapeur-pompier venue d'Aubagne... Rappelons que ni Mathieu ni Alix n'ont pour l'instant évoqué la nature de leur relation.