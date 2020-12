Alix et Mathieu (Koh-Lanta) en couple ? Vacances romantiques et complices...

C'est Alexandra qui a remporté la dernière édition de Koh-Lanta, baptisée Les 4 Terres, sur TF1 vendredi 4 décembre 2020. Quelques jours après la grande finale du jeu, deux candidats de la saison se sont envolés vers de nouvelles aventures. Alix et Mathieu, tous les deux ex Bleus du Sud, ont mis le cap sur la Guadeloupe... en couple ?

"Alix, est-ce que tu as froid ? Est-ce que tu en as marre du confinement ? Bon voilà, petit indice où on va, pas beaucoup de confinement, plus besoin de la veste... Où est-ce qu'on va ?", lançait le sportif en story sur Instagram dimanche 6 décembre 2020, alors qu'ils étaient dans l'avion, prêts à décoller. Plusieurs destinations avaient été évoquées, mais c'est finalement en Guadeloupe que le duo se réchauffe.

Toujours sur le réseau social de partage d'images, Alix et Mathieu publient de belles images de leur voyage de rêve. Tout près de la plage de Malendure, connue pour son sable noir, le duo s'est rendu à la réserve Cousteau. Il s'agit d'un espace protégé où les touristes peuvent découvrir l'incroyable faune et flore maritime de l'île. En story, Mathieu a partagé de belles images d'Alix en train de nager avec des tortues. Un moment inoubliable pour les aventuriers de Koh-Lanta qui ont fini la journée sur une note plus romantique. Coucher de soleil, petit verre à la main, les pieds dans l'eau... Alix et Mathieu se sont montrés très complices.

Alix et Mathieu, nouveau couple de Koh-Lanta ?

La jeune sapeur-pompier d'Aubagne et son acolyte sportif sont-ils en couple ? C'est la question que les internautes se posent... Il faut dire que la complicité du duo rappelle celle d'autres aventuriers : Candice et Jérémy. En 2016, ils se sont rencontrés sur le tournage de Koh-Lanta, L'île au trésor. Depuis, ils ne se sont plus jamais quittés et ont sillonné le monde. Mais ce n'est qu'en décembre 2018, après deux ans d'amour, qu'ils avaient officialisé leur couple. Peut-être qu'Alix et Mathieu suivent les pas de leurs prédécesseurs...

Rappelons que lors d'une interview pour Purepeople.com, Alix avait expliqué préférer préserver sa vie amoureuse et intime. "Je ne m'étale vraiment pas sur ce sujet. Je garde ma vie private private, bien private (rires). Je n'aime pas trop m'exprimer sur le sujet parce que c'est personnel, lançait-elle. Et puis on le voit aujourd'hui, les gens sur les réseaux sociaux peuvent avoir une force insoupçonnée. Je n'ai pas forcément envie de m'étaler dessus."