Mohamed (Koh-Lanta) défiguré après une opération : ses abonnés choqués

Mohamed Derraji ne pouvait qu'avoir le sourire le mardi 9 février 2021. Et pour cause, l'ancien candidat de Koh-Lanta (2005) et ex-finaliste face à la gagnante Clémence Castel s'est occupé de l'un de ses complexes, à savoir ses cheveux. Ou plutôt l'absence de ces derniers. En effet, Mohamed a eu recours à une greffe de cheveux à Istanbul, en Turquie. Mais alors que le résultat n'est pas encore visible, celui qui avait failli tuer une chèvre pour la manger sur le tournage du jeu de survie a dévoilé une vidéo de lui complètement défiguré sur Instagram.

Hilare aux côtés de l'ami qui l'a accompagné dans son voyage, Mohamed n'hésite pas à se moquer de lui-même en voyant son visage gonflé. "On a chaud, on n'en peut plus... Oh la gueule ! C'est un chantier ma tête", reconnait-il sans pouvoir s'arrêter de rire. Et de préciser : "Et oui, je n'ai fait que les cheveux, pas autre chose hein. Je vais arriver à Paris, je vais me la péter : 'ouais j'étais à un combat de boxe !' Mytho !"

Si Mohamed s'amuse de la situation, les internautes se demandent quand même ce qui a bien pu lui arriver pour qu'il se retrouve avec un tel visage. A-t-il véritablement combattu sur un ring ? A-t-il fait une réaction allergique ? Ou bien a-t-il eu recours à de la chirurgie esthétique ? Les questions ont fleuri dans son fil de commentaires. Mais ce n'est que mercredi 10 février qu'il a apporté la réponse. Et celle-ci est tout simple. "J'ai encore un peu la tête gonflé mais ça va", a-t-il d'abord confié sur Snapchat. "Donc oui je n'ai fait que mes cheveux. Comme je suis gonflé, les gens pensent que j'ai refait mon nez, mes dents ou je ne sais quoi mais je n'ai rien refait, que mes cheveux ! L'oedème qui était là (au crâne, ndlr), il est retombé jusque là (au niveau du visage, ndlr) donc ne vous inquiétez pas", a-t-il rassuré.