Candice et Jérémy (Koh-Lanta) : Mariage et bébé en vue, confidences exceptionnelles

Candice et Jérémy ont été révélé au grand public en 2016, lors de leur participation à Koh-Lanta, l'île au trésor (TF1) dont Benoît Assadi était ressorti grand gagnant. Deux ans plus tard, le duo rempile dans Koh-Lanta : Le Combat des héros. Mais c'est cette fois-ci en couple qu'ils ont joué les apprentis Robinson ! Très discrète sur le sujet, la jolie blonde a parlé mariage et bébé en story sur Instagram mercredi 25 novembre 2020.

C'est au cours d'une session questions-réponses avec ses 164 000 followers que Candice s'est livrée sur son couple avec Jérémy. Tout d'abord, un internaute lui demande où elle se voit dans dix ans. "Heureuse", lâche-t-elle, tout simplement. Et de détailler un peu plus sa vision de l'avenir : "Je me vois dans une maison remplie de bonheur avec Jérémy (et nos enfants). Je me vois continuer à voyager au maximum, pour leur faire prendre conscience de la vastitude du monde, de la beauté de cette planète et des gens qui y habitent. Leur = mes futurs enfants."

Candice et Jérémy, un mariage 5 ans après Koh-Lanta ?

En bref, Candice n'envisage pas de futur sans son beau Jérémy. D'ailleurs, elle évoque également les prémices de leur histoire d'amour. "On a commencé à se tourner autour après notre premier Koh-Lanta en juin 2016", lance la jeune sportive. Et d'expliquer qu'ils forment "officiellement" un couple depuis "à peu près trois ans et demi".

Le couple semble penser bébé puisque l'aventurière a évoqué un avenir avec des enfants. Mais qu'en est-il du mariage ? Un internaute a posé la question, et Candice s'est empressée d'y répondre. "Pour le mariage... j'attends ma demande", lance-t-elle. Une réponse accompagnée d'un émoji singe qui se cache les yeux. Reste à savoir si Jérémy saisira le message...

Rappelons que le couple a mis du temps avant d'officialiser. Sur les réseaux sociaux, ils se montraient complices sans jamais avouer leur relation, allant même jusqu'à nier toute relation amoureuse en interview. Ce n'est qu'en décembre 2018, sur Instagram, qu'ils se sont affichés très proches, sur le point de s'embrasser.