Alexandra (Koh-Lanta) : Ses "pieds dégueulasses" soignés... et de nouveau abîmés !

En décembre 2020, lors de la finale de Koh-Lanta, Les 4 Terres, ils étaient trois sur les poteaux. Alexandra, Brice et Loïc se sont disputés la mythique et ultime épreuve du jeu de TF1. Et au cours de ces longues heures à tenir debout sur un pilier au beau milieu de l'océan, un détail a interpellé les téléspectateurs. L'état des pieds d'Alexandra, sacrée grande gagnante de cette édition de Koh-Lanta, a choqué. Alors qu'elle avait entamé des soins, retour en arrière !

Après qu'un scooter lui soit tombé sur les pieds il y a bien des années lorsqu'elle était enceinte de huit mois, Alexandra a eu les ongles abîmés et très courts... En janvier 2021, un mois après la diffusion de la finale, cette mère de famille avait filé chez le podologue dans l'espoir de réparer ses ongles via l'onychoplastie, procédé qui permet de remplacer entièrement ou en partie l'ongle grâce à une prothèse lorsque celui-ci est abîmé, fragilisé ou manquant. Après avoir partagé fin mai le joli résultat de ces soins, l'acolyte du défunt Bertrand-Kamal annonce une mauvaise nouvelle.

En story sur Instagram, Alexandra partage une photo de ses ongles de nouveau abîmés. "La galère des pieds... J'ai marché pieds-nus dans la terre, du coup mes résines ont pris un coup", lance l'aventurière. Mais la maman de Lana et Fafali a une solution. "Je vais mettre du vernis non-semi-permanent sur les gros doigts pour ne pas abîmer encore plus les résines en l'enlevant", écrit-elle en légende d'une photo de ses pieds, ses orteils tous vernis de différentes couleurs, sauf les hallux. Finalement, grâce à sa technique, la belle a "caché la misère". Consciente qu'il ne s'agit là que d'une solution de fortune, Alexandra envisage de retourner chez le podologue.

Si aujourd'hui elle ose afficher ses pieds, Alexandra a longtemps été complexée, notamment à cause des nombreuses attaques reçues après Koh-Lanta. "Je subis beaucoup de critiques sur mon physique ou sur ma voix. Quand je vois que tout ce qu'on retient, ce sont mes pieds dégueulasses sur les poteaux après 45 jours d'aventure, ça me dégoûte. En allant sur Koh-Lanta, je n'ai pas mis en avant l'esthétique. J'en ai ras le bol des critiques", avait-elle déploré auprès de Télé Star en décembre 2020. Heureusement, elle peut compter sur ses nombreux followers bienveillants !