Alexandra (Koh-Lanta) critiquée sur son physique et ses "pieds dégueulasses" : "Ça me dégoûte"

Alexandra a remporté Koh-Lanta lors de la grande finale, vendredi 4 décembre. Moquée puis adulée lors de son aventure, la jeune maman a également été la cible de nombreuses critiques du début de l'émission jusqu'à sa victoire. Et puisque trop c'est trop, elle en a aujourd'hui "ras le bol". La maman de Lana et Fafali démonte les haters dans le dernier numéro de Télé Star : "Je subis beaucoup de critiques sur mon physique ou sur ma voix. Quand je vois que tout ce qu'on retient, ce sont mes pieds dégueulasses sur les poteaux après 45 jours d'aventure, ça me dégoûte. En allant sur Koh-Lanta, je n'ai pas mis en avant l'esthétique. J'en ai ras le bol des critiques."

L'aventurière revient également auprès de nos confrères sur sa réaction lors de l'annonce de sa victoire. Alexandra semblait en effet abasourdie et a eu du mal à articuler une réponse à Denis Brogniart : "C'était très dur émotionnellement par rapport à Bertrand-Kamal. J'avais du mal à laisser éclater ma joie. Gagner c'est une fierté quand même. J'ai prouvé que peu importent les difficultés qu'on traverse dans la vie, il faut s'accrocher. J'ai mérité ma place et ma victoire. Je savais que j'étais le maillon faible. Mais sur les épreuves de logique, j'ai osé proposer de diriger. C'était quitte ou double. C'est ce dont je suis le plus fière dans mon aventure. j'ai su prendre des responsabilités et des risques."

Questionnée sur des futurs projets à la télévision, Alexandra concède qu'elle n'a rien contre le programme Mamans & célèbres mais que pour l'heure, elle compte juste retourner travailler. Interrogée par nos soins juste après sa victoire, Alexandra en avait également dit plus sur la relation avec son compagnon, et surtout sur son absence sur les réseaux sociaux : "On voit peu mon conjoint parce qu'il n'a pas spécialement envie d'être sur certaines photos. Il y sera peut-être plus tard, explique Alexandra. C'est juste qu'avec les filles, on aime bien prendre des photos. Lui est un peu plus réservé à ce niveau-là."

Et pas de mariage au programme pour le couple actuellement en union libre : "Pas de mariage à annoncer pour l'instant ! Après quand j'avais dit attendre la demande de mon compagnon, cela ne voulait pas non plus dire que je courrais après. S'il n'y a pas de demande, ce n'est pas grave. Ce n'est pas mon objectif de vie en ce moment. Un mariage, c'est vraiment un projet. Et là, ce n'est pas d'actualité pour moi".

Retrouvez l'entretien d'Alexandra en intégralité dans le dernier numéro de Télé Star.