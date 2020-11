Angélique (Koh-Lanta 2020) pas méritante ? Sa réponse aux critiques

Clap de fin pour Angélique ! L'aventurière de 26 ans a été éliminée à l'issue de l'épisode de Koh-Lanta 2020 du 20 novembre, sur TF1. Interrogée par Purepeople, la grande amie de Lola est revenue sur son aventure aux Fidji.

Comment vous sentiez-vous après votre élimination aux portes de la finale ?

Forcément déçue parce que je touchais du doigt l'épreuve de l'Orientation et des Poteaux. Ca aurait été l'aboutissement final de cette aventure. J'étais agréablement surprise par le coup de poker des garçons. J'ai été bonne joueuse, ils ont eu le droit à mes félicitations.

Avez-vous tenté de convaincre Lola de vous donner son collier ?

Non je n'ai rien demandé à Lola. Elle m'a déjà sauvée une fois, je pense que ça suffisait.

Avez-vous compris la trahison de Loïc et Dorian ?

En choisissant Lola pour partir avec moi en Confort, je savais très très bien qu'il pouvait y avoir un retournement de situation. Je ne suis pas dupe. Mais je ne me voyais pas faire ce Confort sans elle. C'était mon cadeau pour la remercier de tout ce qu'elle a fait pour moi durant cette aventure. Si c'était à refaire, je le referais à 200%. J'ai compris le choix de Loïc et Dorian parce qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas gagner si on allait en finale et que l'une de nous remportait les poteaux. Donc à un moment il faut penser à soi. Je ne leur en ai pas voulu, c'est un jeu il faut rester fair-play.

Que répondez-vous à ceux qui ne vont pas comprendre pourquoi vous n'avez pas choisi Alexandra ?

Je répondrais que j'avais un choix difficile à faire. En aucun cas je n'avais prévu de gagner. Sur le moment, j'étais un peu désorientée. Je savais qu'Alexandra voulait avoir des nouvelles de ses filles mais, comme je le disais, Lola m'avait choisie pour un Confort, elle m'avait donné un collier. Je voulais lui offrir ce confort et rester loyale, respecter mes valeurs. C'était mon remerciement.

Ce n'était pas le grand amour avec Alix. Vous lui avez reproché de monopoliser la "cuisine". Pourquoi ne pas lui en avoir parlé directement ?

On est dans Koh-Lanta, on ne veut pas froisser tout le monde non plus. Mais là c'était sur le moment. Il faut savoir que j'adorais Alix, je n'étais pas en froid avec elle. Mais ce jour-là, on était de mauvaise humeur. Aujourd'hui nous sommes proches, on s'appelle, on se soutient. C'est une fille très attachante que j'aime beaucoup. Ce n'est pas parce qu'on s'engueule avec des gens une journée qu'on ne les aime pas, bien au contraire.

Brice n'était pas un allié. Que lui reprochez-vous ?

On a été ensemble trop tard avec Brice, uniquement à la Réunification. Il avait ses alliés, j'avais les miens. C'est dur d'avoir de nouveaux alliés. On avait essayé à un moment donné mais ça avait échoué. Avec Lola, lors d'un Conseil, il y a eu des incompréhensions et j'ai eu du mal à lui faire confiance. Et la confiance est primordiale dans Koh-Lanta. Mais pareil, on s'entend très bien aujourd'hui.

Pourquoi aviez-vous une attelle au genou ?

Je me suis fait mal au genou au parcours du combattant. J'ai dû le soigner à la fin de l'aventure.

Contrairement aux autres, on ne vous voit pas découvrir votre silhouette amaigrie dans le miroir, pourquoi ?

Je ne sais pas. Peut-être qu'il y avait trop de monde qui y passait ou c'était ennuyeux. Je ne sais pas. En tout cas j'ai perdu 11 kilos. J'avais vu que j'avais maigri mais à ce point... J'étais vraiment étonnée.

Certains disent que vous n'êtes pas méritante et que vous êtes arrivée jusque-là grâce à Lola. Qu'avez-vous à leur répondre ?

Ce sont des gens qui sont derrière leur écran. Qu'ils fassent l'aventure et on en reparle après. Je ne prête pas attention à ce genre de choses. Si c'était des anciens aventuriers qui le disaient, je serais plus touchée.

Vous travaillez dans un restaurant. Votre situation n'est-elle pas trop difficile à cause de la Covid-19 ?

J'ai la chance d'avoir un CDI donc je suis en chômage partiel. Mais je compatis avec toutes les personnes qui ont perdu leur travail ou qui sont dans la difficulté. J'aurais bien aimé ouvrir un restaurant mais avec la Covid, ça va être un projet plus lointain que prévu. Déjà j'aimerais reprendre mon travail.

Que faites-vous au Sénégal ?

Je suis dans une association humanitaire qui s'appelle Alima [elle a pour objectif de produire des secours médicaux lors de situations d'urgences ou de catastrophes médicales, NDLR]. J'ai été contactée avant de partir. Je suis allée sur le terrain. J'essaie d'être un peu porte-parole, de sensibiliser des jeunes femmes ou des femmes enceintes qui sont dans des situations précaires et qui parfois accouchent dans des conditions pas très favorables. Je vais les voir et j'essaie de les mettre en confiance pour qu'elles aillent dans des hôpitaux.

