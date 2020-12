Alexandra (Koh-Lanta), un recours à la chirurgie esthétique ? "C'est mon problème..."

Après un parcours exemplaire, Alexandra a été sacrée gagnante de Koh-Lanta, Les 4 Terres, vendredi 4 décembre 2020 sur TF1. L'aventurière s'est fait une place grâce à sa détermination, sa logique, ses performances lors des épreuves ou encore sa facilité à trouver de quoi nourrir ses camarades sur le camp. Mais elle est malheureusement souvent ramenée à son physique... Pour Purepeople.com, la jeune maman de fillettes pousse un coup de gueule.

Après 40 jours de privation, comment gérez-vous le rapport au corps et à la nourriture ?

Franchement quand je suis rentrée de l'aventure, j'étais tellement encore dans l'aventure que j'ai pris un cahier pour noter toutes les recettes dont on avait parlé. J'ai aussi acheté des appareils à crêpes, à fondue pour faire des repas en famille, entre amis. J'avais vraiment envie de partager un repas, pas juste manger pour manger ou manger n'importe quoi. Je n'avais pas envie de me jeter sur la nourriture, mais plutôt d'axer ça autour du partage. Dans Koh-Lanta, j'ai été malade à chaque fois que j'ai trop mangé. J'ai compris qu'il ne fallait pas se gaver.

Comment ont réagi vos filles en vous retrouvant ?

Elles étaient super fières de moi. Elles m'ont même dit que j'étais leur super héroïne, c'était un moment rempli d'émotion... Je suis heureuse de leur avoir montré qu'avec la volonté de ne pas baisser les bras, on peut réaliser ses rêves. J'ai réalisé mon rêve. On a vécu des moments difficiles avec la petite, ça a été un peu le déclic pour moi.

Vous avez été critiquée sur votre physique, notamment sur vos pieds lors de l'épreuve des poteaux. Qu'avez-vous à répondre ?

Depuis le début de l'aventure, le fait de critiquer sur mon état, sur mon physique, sur ma voix, sur mes pieds... ça me pèse. Ce matin, je me réveille, j'allume la radio et j'entends : "Regardez les pieds d'Alexandra", "Au début Alexandra était pitoyable", "Oh Brice n'a pas choisi Loïc qui est beau et souriant". Ça veut dire que je suis moche et vieille ? Merci ! Moi ça me déçoit. J'ai remarqué qu'à chaque fois que je fais une performance ou quelque chose de bien, c'était écrasé par des critiques sur le physique alors que ce n'est pas pour ça que j'ai participé à Koh-Lanta. Aussi, les filles sont celles qui sont à chaque fois visées. C'est sois belle et tais-toi. Dès qu'on fait ou dit quelque chose qui ne va pas, on est une stressée, une aigrie, une stratège, une rageuse. Et quand on fait quelque chose de bien on se souvient de nos poils, de nos pieds. Les hommes, eux, on ne les ramène pas constamment à leur physique et c'est décevant. Les femmes ont été fortes sur ce Koh-Lanta et on a, à chaque fois, subi des moqueries. Après, je reçois des messages sur les réseaux sociaux de personnes qui me disent que je leur donne envie d'avancer et ça, ça me touche. Je suis heureuse d'aider en ce sens. J'aimerais qu'on se concentre sur quelque chose de positif.

Certains vous soupçonnent également d'avoir eu recours à la chirurgie esthétique...

C'est mon problème, ça me regarde. Ce n'est pas moi qui vais faire l'apologie de la chirurgie esthétique ni critiquer ceux qui y ont recours. C'est quelque chose de personnel à mon sens. C'est du même titre que les critiques sur le physique, on s'en fiche un peu. Je ne dirai pas si j'en ai fait ou pas, juste que ça me regarde.

