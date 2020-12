Alexandra (Koh-Lanta 2020) méconnaissable : sensuelle et amincie, son évolution après le jeu

Loïc, Brice et Alexandra sont les trois finalistes de Koh-Lanta, Les 4 Terres. Ce vendredi 4 décembre 2020, ils disputent sur TF1 l'épreuve des poteaux. Alexandra est la seule femme arrivée au bout de l'aventure. Et l'ancienne membre des Verts de l'Est a bien changé depuis ses débuts aux îles Fidji.

Aux côtés de ses camarades des premiers jours Hadja, Bertrand-Kamal, Loïc, Joaquina et Laurent, Alexandra a vécu des moments difficiles. "Arriver en étant malade, avoir du mal à m'intégrer, devoir supporter la fin de la saison des pluies a rendu le début de mon aventure très compliqué et je me suis demandé combien de temps j'allais pouvoir tenir", lance-t-elle à TV Mag avant d'assurer qu'elle n'a à aucun moment envisagé l'abandon. Au fil des semaines, la jeune maman de 32 ans s'est révélée. Grâce à sa logique et sa détermination, elle a mené son équipe vers la victoire à plusieurs reprises !

Alexandra métamorphosée avant et après Koh-Lanta

En plus de ce changement de comportement dans Koh-Lanta, elle s'est physiquement transformée. Sur les réseaux sociaux, Alexandra affiche un physique différent. Amincie, maquillée et apprêtée, l'aventurière a bien changé depuis son passage à l'antenne de TF1. "J'ai le droit d'être 'belle' sur Instagram et 'moche' sur Koh-Lanta ou inversement, déclarait-elle sur Instagram le 14 octobre 2020. On m'a souvent dit que j'avais les épaules trop larges et que je devais arrêter de muscler mes bras car ce n'est pas 'beau' sur une femme."

Le 25 novembre 2020, Alexandra partageait, toujours sur Instagram, un avant/après bluffant. La belle est passée de "ronde" avec ses kilos post grossesse à "maigre" après des séances de sport intenses en vue de participer à Koh-Lanta. "Je décide que je m'accepterai désormais avec mes régimes et prises de poids... D'ailleurs, je me trouve aussi bien sur les deux photos comme aussi bien sur Koh-Lanta que sur Instagram, malgré tous les défauts que certains ont remarqué...", avait-elle lâché. Et de conclure : "Le principal c'est d'être bien dans sa peau."

Enfin, pour l'heure, le principal est surtout d'assurer sur les poteaux face à Brice et Loïc, deux adversaires redoutables...