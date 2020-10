Bertrand Kamal (Koh-Lanta) : Comment il a annoncé sa maladie aux candidats

Loïc a eu la chance de partager un bon bout d'aventure avec Bertrand-Kamal dans Koh-Lanta 2020 (TF1). Les deux candidats étaient très proches, le jeune homme a donc, comme de nombreuses personnes, été bouleversé après l'annonce de sa mort des suites de son cancer, à seulement 30 ans, le 9 septembre. Interrogé par Ciné Télé Revue, l'aventurier de 20 ans s'est confié sur son défunt ami.

Loïc est en effet revenu sur le moment où BK a annoncé aux candidats de Koh-Lanta qu'il était atteint d'un cancer : "Vers février-mars, bien après le tournage, BK nous a appelés dans le groupe de messagerie que nous avions créé entre candidats. Au début, cela ne semblait pas grave. On avait tous l'espoir d'une guérison. Pour moi, il avait 30 ans, il allait s'en sortir. Jusqu'au bout, j'y ai cru !" D'autant plus que Bertrand-Kamal s'est battu comme un lion pour combattre sa maladie. "Il a lutté contre le cancer de la même manière qu'il a combattu dans Koh-Lanta : avec beaucoup de courage. BK, il ne voulait jamais rien lâcher, il tenait toujours à aller jusqu'au bout", a poursuivi le benjamin de l'aventure. Cela n'a malheureusement pas suffit et depuis, ses compagnons d'aventure le pleurent.

C'est en juillet dernier que BK avait annoncé publiquement sa maladie lors d'une interview pour nos confrères de Bien Public. "Je suis en plein combat contre la maladie. Ça va forcément se savoir. Je préfère le dire. Je n'ai aucune honte avec ça. C'est un combat contre le cancer cette fois qui m'attend. Les épreuves ne sont encore pas terminées de mon côté", expliquait-il. Et de préciser qu'il était tombé malade après le tournage de Koh-Lanta 2020. Ses obsèques ont été organisées le 15 septembre dans son village de Dijon. Loïc ou encore Hadja étaient présents.