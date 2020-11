Alexandra (Koh-Lanta) de ronde à maigre : son avant/après bluffant pour contrer les critiques

Ces dernières semaines dans Koh-Lanta, Les 4 Terres, Alexandra a encore prouvé qu'elle avait toute sa place dans le jeu. Lors du dernier épisode, elle a même gagné sa place en finale. Pourtant, l'aventurière continue d'être critiquée sur son physique. En effet, en découvrant sa page Instagram, des internautes ont vivement attaqué Alexandra. La jeune femme a décidé ce mercredi 25 novembre 2020 de poster un avant/après bluffant, témoignant de sa perde de poids et de son renforcement musculaire. Le tout était accompagné d'un message de tolérance.

Sur la première image, Alexandra apparaît un peu plus ronde qu'on la connaît aujourd'hui alors que sur le second cliché, elle révèle avec fierté son ventre plat et ses abdos dans une brassière et une petite culotte. "Miroir mon beau miroir, dis-moi quelle photo est la plus belle ? ... NON !!! Beaucoup ont critiqué mon physique dès le début d'aventure, aujourd'hui je me vois dans le miroir et je me dis, heureusement que j'avais des réserves pour tenir...", légende-t-elle pour commencer. Elle reconnaît ensuite ne pas avoir "privilégié l'esthétique en partant sur Koh-Lanta" mais pour la jolie brune, l'essentiel est de s'accepter. "Même maigre, c'est toujours moi, et, je décide que je m'accepterai désormais avec mes régimes et prises de poids...."

Une maman qui garde la tête haute

Aujourd'hui très à l'aise dans son corps, au point de s'afficher en bikini sur les réseaux sociaux, Alexandra explique qu'elle se trouvait jolie à l'époque où elle n'était pas aussi svelte. "Fière de la photo de gauche, car mes rondeurs viennent de ma seconde grossesse et c'est l'image du bonheur.... et d'une maman qui garde la tête haute et qui s'assume... Et douze mois après, la seconde photo avec remise au sport pour me booster malgré les difficultés avec ce besoin à tout prix de faire mes preuves sur Koh Lanta", confie-t-elle.

Et pour elle d'appeler sa communauté à se montrer moins critique : "Alors aujourd'hui, je suis parfois déçue que les jugements se portent sur le superficiel... Personne ne doit vous dire à quoi vous devez ressembler, personne ne doit se moquer de vous pour ce que vous êtes ou représentez, femme publique ou non ! Je m'aime alors je vous aime".