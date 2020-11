Alexandra (Koh-Lanta), son physique critiqué : "dégoûtée", elle répond (encore) aux attaques

Dans Koh-Lanta, Les 4 Terres (TF1), Alexandra est incroyable. Chez les Verts de l'Est, elle a impressionné par sa logique sur les épreuves, chez les Jaunes menés par Alix, cette maman de 32 ans a poussé l'équipe vers la victoire et enfin en solo depuis la réunification, elle ne démérite pas. Mais sur les réseaux sociaux, son physique est bien plus discuté que ses performances. Ce qui a tendance à agacer Alexandra, à juste titre... Pour 20 Minutes ce vendredi 6 novembre 2020, elle dénonce.

"J'ai remarqué qu'on était beaucoup critiquées, nous les femmes, sur les poils, le physique... Davantage que les garçons, déplore l'aventurière venue de l'Ain. Je ne comprends pas. Quand on va à Koh-Lanta, on veut montrer qu'on peut être là, avec la détermination, le mental, la force physique et se battre sur les épreuves. Lorsque, ce qui ressort, ce sont des choses superficielles comme ça, ça me dégoûte."

Alexandra (Koh-Lanta) : "Quand on est une femme, c'est plus dur"

Pas facile d'être une femme dans Koh-Lanta... "J'ai eu l'impression de devoir en faire toujours plus, alors que certains ont un charisme ou une légitimité d'entrée de jeu parce qu'ils sont sportifs de haut niveau ou autre, explique Alexandra. Moi, je devais batailler à chaque fois, pour avoir l'air d'une compétitrice, montrer que j'étais là aussi." Et d'estimer que "quand on est une femme, c'est plus dur", surtout qu'il faut faire face au "côté macho" des camarades aux îles Fidji. Alexandra en d'ailleurs fait une force : "C'est important d'être une femme indépendante et forte, dans notre société. Une de mes motivations était de montrer que je pouvais être aussi forte qu'un homme sur les épreuves. On sent que, depuis la réunification, ce sont les femmes qui sont les maîtres du jeu, au niveau de la stratégie et des épreuves, c'est très bien et cette configuration me plaît !"

Rappelons que l'ancienne camarade de Bertrand-Kamal avait déjà pris la parole sur Instagram le 14 octobre 2020 afin de répondre aux attaques sur son physique. "J'ai le droit d'être 'belle' sur Instagram et 'moche' sur Koh-Lanta ou inversement... Ne me sous-estime pas parce que je n'ai pas les tablettes du sportif de haut niveau : moi le chocolat je le mange. L'habitude d'être jugée au quotidien a décuplé ma niaque et je l'exprime aujourd'hui à travers l'aventure", lâchait-elle avec une pointe d'humour.

