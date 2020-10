Alexandra transformée après Koh-Lanta : jugée "moche" et "trop large", sa réponse cash

Depuis le coup d'envoi de Koh-Lanta, Les 4 Terres sur TF1, Alexandra a reçu bon nombre de messages saluant ses incroyables performances lors des épreuves. Mais pas seulement... L'ancienne camarade de Bertrand-Kamal et Hadja chez les Verts de l'Est a également été vivement critiquée, notamment sur son physique. Sur Instagram, mercredi 14 octobre, elle réplique.

"Je ne suis pas une grande gueule", prévient la jeune maman de 32 ans avant de répondre à ses détracteurs. "À toi qui t'es moqué de ma voix, de mon physique, de mon état et encore de ma voix, je n'ai qu'une chose à dire : heureusement que je n'ai pas participé à The Voice ou Miss France, lâche-t-elle. J'ai le droit d'être 'belle' sur Instagram et 'moche' sur Koh-Lanta ou inversement... Ne me sous-estime pas parce que je n'ai pas les tablettes du sportif de haut niveau : moi le chocolat je le mange. L'habitude d'être jugée au quotidien a décuplé ma niac et je l'exprime aujourd'hui à travers l'aventure."

Alexandra, des épaules "trop larges" et des bras "trop musclés" selon certains

Et de s'interroger : "Est-ce parce que je suis une fille que je suis jugée sur des trucs superficiels comme la beauté, le poids, le son de ma voix ou les poils ???" Alexandra a pendant longtemps, trop longtemps certainement, dû essuyer les attaques sur son physique. "On m'a souvent dit que j'avais les épaules trop larges et que je devais arrêter de muscler mes bras car ce n'est pas 'beau' sur une femme, se souvient-elle. Moi mes bras j'en ai eu besoin pour porter mes filles, les épreuves de la vie et aujourd'hui les sacs de riz."

Une réponse ferme mais toujours avec un brin d'humour de la part d'Alexandra qui promet de se battre pour ses valeurs "avec le sourire". Et de remercier, en guise de conclusion, le regretté Bertrand-Kamal, décédé début septembre après avoir lutté contre son cancer du pancréas, de lui avoir appris à garder la banane.

Rendez-vous dès 21h05 vendredi 16 octobre 2020 afin de suivre le nouvel épisode de Koh-Lanta, Les 4 Terres présenté par Denis Brogniart et marqué par la tant attendue réunification.