Alexandra jugée "moche" dans Koh-Lanta : agacée elle réplique ferme

La notoriété n'a pas que des bons côtés. Alexandra Pornet en fait actuellement la constatation. L'aventurière de Koh-Lanta, Les 4 Terres s'est très vite heurtée aux avis tranchés des internautes, et ce dès le premier épisode. D'abord moquée pour son extinction de voix les premiers jours, c'est ensuite son allure qui lui a valu plusieurs critiques. Et pour cause, l'habitante de Gex, près de la frontière Suisse, dévoile un tout autre visage sur son compte Instagram. En bikini ou en tenues moulantes, Alexandra aime la jouer sensuelle pour ses followers. Rien à voir donc avec son image dans Koh-Lanta où elle s'affiche ni lavée ni apprêtée.

"Cela m'énerve mais les filles sont toujours ciblées là-dessus. Je savais à quoi je ressemblais sans maquillage et j'avais conscience que ça ferait des remarques faciles. Mais je tiens à dire que je ne suis pas allée à Koh-Lanta pour faire un concours de beauté... ou même de voix!", a-t-elle rappelé auprès du Parisien.

Alexandra aura malgré tout réussi à se faire respecter des téléspectateurs en réalisant de grandes prouesses sportives. Ces derniers ont particulièrement été bluffés au moment de l'épreuve du port de sacs de 3 kilos. Une épreuve relevée haut la main par la candidate quand ses concurrents hommes peinaient à suivre sa cadence. Il faut dire qu'Alexandra est une pro de la musculation et du tir-à-l'arc. "J'en avais marre qu'on dise qu'une femme n'a pas le droit d'avoir les bras musclés. On me disait 'il faudrait plutôt travailler le bas' parce que j'ai les épaules larges. Alors j'étais heureuse de battre des hommes sur le plan physique. Je n'attendais que ça !", a-t-elle déclaré au quotidien.

Cette force et ce courage, Alexandra le doit certainement aux épreuves de sa vie. On sait par exemple que l'aventurière a vu l'une de ses filles être confrontée à la maladie et subir pas moins de sept opérations. C'est aussi pour cela qu'elle a souhaité faire Koh-Lanta. "J'ai voulu montrer à mes filles qu'on peut réussir en tant que femme."