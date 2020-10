Alexandra (Koh-Lanta) très sensuelle : défilé de bikinis sur Instagram

Depuis le coup d'envoi de Koh-Lanta, Les 4 Terres, l'aventurière Alexandra n'est pas celle qui fait le plus l'unanimité même si, au fur et à mesure des épisodes, elle s'est imposée comme une redoutable adversaire. Malheureusement, cela n'empêche pas les internautes de la critiquer, notamment sur son physique.

Plutôt discrète dans l'émission de survie, la maman de deux enfants ne l'est pas sur la Toile où elle multiplie les publications très sensuelles. En effet, Alexandra régale régulièrement ses 47 000 abonnés avec des clichés mettant en valeur son joli corps. Qu'elle soit moulée dans un mini short, en crop top ou vêtue d'un maillot de bain échancré révélant son ventre plat ou sa poitrine pulpeuse... elle réussit à faire grimper la température.

Alexandra "belle" sur Instagram mais "moche" dans Koh-Lanta

Des photos qui en ont surpris plus d'un tant la différence est impressionnante avec ses apparitions dans Koh-Lanta. Pas de quoi vexer la jolie brune pour autant, laquelle préfère prendre les critiques avec philosophie comme le 14 octobre dernier. "J'ai le droit d'être 'belle' sur Instagram et 'moche' sur Koh-Lanta ou inversement... Ne me sous-estimez pas parce que je n'ai pas les tablettes du sportif de haut niveau : moi le chocolat je le mange. (...) On m'a souvent dit que j'avais les épaules trop larges et que je devais arrêter de muscler mes bras car ce n'est pas 'beau' sur une femme. Moi mes bras j'en ai eu besoin pour porter mes filles, les épreuves de la vie et aujourd'hui les sacs de riz", avait-elle répliqué. De quoi faire taire les mauvaises langues. Car oui, il en faudrait beaucoup plus pour abattre Alexandra, laquelle a vu l'une de ses filles être confrontée à la maladie et subir pas moins de sept opérations.

Ceux qui, en revanche, fondent devant ses photos sexy vont toutefois être déçus et pour cause, Alexandra n'est pas un coeur à prendre. Elle est en "union libre" avec un certain Hugo comme elle le révélait dimanche 18 octobre sur ses réseaux sociaux.