Alexandra (Koh-Lanta) méconnaissable : ces photos qui en ont surpris plus d'un

Face à ceux qui ne se feraient pas à sa personnalité sur les réseaux et qui la critiquerait, Alexandra a répliqué de la meilleure des manières. En effet, le 15 octobre dernier, l'ex membre de l'équipe des Verts déclarait : "J'ai le droit d'être 'belle' sur Instagram et 'moche' sur Koh-Lanta ou inversement... Ne me sous-estimez pas parce que je n'ai pas les tablettes du sportif de haut niveau : moi le chocolat je le mange. (...) On m'a souvent dit que j'avais les épaules trop larges et que je devais arrêter de muscler mes bras car ce n'est pas 'beau' sur une femme. Moi mes bras j'en ai eu besoin pour porter mes filles, les épreuves de la vie et aujourd'hui les sacs de riz". Et de conclure : "Encore là au prochain épisode, je vais me battre encore pour mes valeurs et avec le SOURIRE !"

Quoi qu'il en soit, Alexandra est aujourd'hui suivie par plus de 48 000 followers lesquels ne peuvent pas passer à côté de sa vie de famille, des souvenirs de son aventure ou des photos d'elle mettant en avant son physique ravageur.