Alexandra (Koh-Lanta) : Union libre, mariage... Elle lève le voile sur sa vie de couple

Cette année encore, c'est une femme qui a remporté Koh-Lanta. Vendredi 4 décembre 2020, à l'antenne de TF1, Alexandra a été sacrée grande gagnante de cette édition des 4 Terres. Une victoire bien méritée pour la jeune maman de deux fillettes qui s'est révélée au fil des épisodes. Et si elle s'est transcendée, c'est grâce à ses proches. Ses filles, mais aussi son conjoint Hugo, n'y sont pas pour rien. Pour Purepeople.com, la belle Alexandra se livre.

Lana et Fafali peuvent être fières de leur maman, au même titre qu'Hugo, l'homme qui partage la vie de l'aventurière. Sur les réseaux sociaux, le trio mère-filles fait sensation. Mais les photos avec de couple se font rares. Pour autant, rien n'est calculé ! "On voit peu mon conjoint parce qu'il n'a pas spécialement envie d'être sur certaines photos. Il y sera peut-être plus tard, explique Alexandra. C'est juste qu'avec les filles, on aime bien prendre des photos. Lui est un peu plus réservé à ce niveau-là."

Alexandra, un mariage après la victoire dans Koh-Lanta ?

D'ailleurs, les amoureux avaient été surpris en octobre dernier par le buzz autour de la nature de leur relation. Questionnée sur son couple, Alexandra expliquait être en "union libre". Dès lors, les internautes se sont imaginés que l'aventurière était polygame ou libertine alors qu'elle expliquait être juste "pas mariée ni pacsée". "J'attends la demande en mariage", ajoutait-elle.

Aujourd'hui, elle nous donne des nouvelles sur ses projets d'avenir. "Pas de mariage à annoncer pour l'instant ! Après quand j'avais dit attendre la demande de mon compagnon, cela ne voulait pas non plus dire que je courrais après. S'il n'y a pas de demande, ce n'est pas grave, confie Alexandra. Ce n'est pas mon objectif de vie en ce moment. Un mariage, c'est vraiment un projet. Et là, ce n'est pas d'actualité pour moi."

Encore toutes nos félicitations à Alexandra pour sa belle victoire face à Brice et Loïc dans Koh-Lanta, Les 4 Terres !

