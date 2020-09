Mort de Bertrand-Kamal (Koh-lanta): ses derniers instants racontés par un proche

La date du 9 septembre 2020 restera à jamais gravée dans la mémoire des proches de Betrand-Kamal. Ce jour-là, le candidat de Koh-Lanta, Les 4 Terres est mort des suites de son cancer du pancréas, alors qu'il n'avait que 30 ans. Mais, jusqu'au bout, le jeune homme qui vivait à Dijon s'est battu comme l'a confié à Closer l'un de ses meilleurs amis baptisé Thibaut.

C'est en 2014 que Thibaut a rencontré Bertrand-Kamal, dans une école d'animation. Très vite, ils ont sympathisé et sont également devenus très amis avec trois autres personnes. Depuis, ils étaient inséparables. Quand Beka leur a annoncé que sa santé se dégradait, tous ont donc rejoint son chevet à l'hôpital. "Nous avons passé les quatre derniers jours à l'hôpital avec lui. Il n'y a pas si longtemps, il y avait eu un vrai pic d'espoir. On y croyait ! Et puis, il y a eu ce dernier scanner... Après ça, il nous a écrit à tous pour nous dire : 'Les gars, venez me voir au plus vite, il n'y a plus d'espoir.' On a aussitôt arrêté tout ce qu'on faisait et on a foncé pour être auprès de lui", a confié Thibaut.

Le jeune homme a ensuite décrit Bertrand-Kamal comme un homme combatif et il a assuré qu'il avait gardé le sourire jusqu'à ses derniers instants. "En nous voyant, il a même eu la force d'avoir une petite vanne pour chacun d'entre nous. (...) Après, j'ai eu un moment privilégié avec lui. On s'est dit à quel point on s'aimait... Mais le sentiment que j'ai aujourd'hui est terrible. Je n'arrive pas à réaliser que je ne reverrai plus jamais le Beka que j'ai connu", a-t-il précisé, ému.

C'est en mars dernier que Bertrand-Kamal a commencé à ressentir ses premières douleurs. Un mal qu'il n'arrivait pas à soulager. "Ensuite, le verdict est tombé... Il n'avait pourtant jamais eu de problèmes de santé", a assuré Thibaut. De Beka, il ne gardera que des souvenirs incroyables et magiques. Avec ses amis, il souhaiterait lui organiser "une magnifique soirée pour lui rendre hommage", "un grand spectacle en présence de tous les gens qui l'ont tant aimé". En attendant, il continuera à regarder son aventure dans Koh-Lanta, une aventure dont son regretté ami était très fier.

L'intégralité de l'interview est à retrouver dans le magazine Closer du 18 septembre 2020.