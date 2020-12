Finale de Koh-Lanta 2020, Les 4 Terres : Brice gagne les poteaux et choisit Alexandra

Ils sont trois à avoir réussi l'épreuve d'orientation : Loïc, Brice et Alexandra. Et le grand gagnant de Koh-Lanta, Les 4 Terres se trouve parmi eux ! Ce vendredi 4 décembre 2020, ils s'affrontent lors de la toute dernière épreuve du jeu, et pas des moindres, celle des poteaux. L'aventurier qui tient le plus longtemps choisira lequel des deux autres l'accompagnera face au jury final qui désignera le vainqueur de cette édition de Koh-Lanta.

Face à Denis Brogniart, Brice, Alexandra et Loïc prennent place sur les poteaux plantés au beau milieu d'un superbe océan transparent. L'épreuve commence et ils doivent dans un premier temps tenir en équilibre sur un rectangle de 23 centimètres par 17 centimètres. Les trois finalistes restent concentrés et ne perdent pas de vue leur objectif : gagner.

Après une heure à tenir sur ces poteaux, l'épreuve se corse. Denis Brogniart annonce une réduction de la surface du rectangle, devenant un carré de 17 centimètres de côté. Pour l'instant, tous tiennent... Cela fait maintenant deux heures que l'épreuve a commencé et la surface se réduit encore : c'est désormais sur un rectangle de 17 centimètres par 10 centimètres qu'ils doivent rester en équilibre. Loïc et Brice tiennent bon, Alexandra flanche et tombe dans l'eau ! C'est terminé pour elle.

Un duel masculin : Brice VS Loïc

Peu après Alexandra, Loïc tombe à son tour ! C'est donc Brice qui remporte la mythique épreuve des poteaux au bout de deux heures et quarante cinq minutes ! L'aventurier issu de la tribu de l'Ouest a maintenant la lourde tâche de désigner qui de ses deux camarades l'accompagnera face au jury final.

Après réflexion, Brice choisit d'affronter Alexandra. Ils sont tous les deux soumis aux votes des membres du jury final. De son côté, Loïc est écarté, l'aventure s'arrête.