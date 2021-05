Alexandra (Koh-Lanta), fini les pieds "dégueulasses" : l'avant/après bluffant, 6 mois plus tard !

En 2020, dans Koh-Lanta, Les 4 Terres, Alexandra a bluffé les téléspectateurs et même ses camarades. L'ancienne coéquipière de Loïc, Hadja ou encore du défunt Bertrand-Kamal dans l'équipe verte de l'Est s'est hissée jusqu'en finale. Plus encore, cette mère de famille est la grande gagnante de cette édition ! Mais, sur les poteaux, ses pieds, qualifiés de "dégueulasses" par les internautes et par elle-même, avaient pris cher... Six mois plus tard, ils sont soignés.

Ses ongles coupés très courts et abimés par l'aventure sont loin derrière désormais. En effet, en story sur Instagram ce jeudi 27 mai 2021, Alexandra donne des nouvelles de son passage chez le podologue en janvier 2021 dans le but de réparer ses ongles via l'onychoplastie (qui permet de remplacer entièrement ou en partie l'ongle grâce à une prothèse lorsque celui-ci est abîmé, fragilisé ou manquant).

C'est en photo d'abord qu'elle partage ses nouveaux pieds joliment vernis de taupe. "Vous vous rappelez de ma séance chez le podologue ? Mes ongles ont poussé, je vous montre. Je me suis motivée à mettre un vernis à ongle qu'il me restait car je n'ai pas osé utiliser un vernis gel à lampe UV mais du coup ce n'est pas top...", écrit-elle en légende.

Alexandra et ses pieds, une histoire vieille de neuf ans

Rappelons que les internautes avaient été durs avec Alexandra, et surtout avec ses pieds jugés peu esthétiques. Des critiques qu'elle avait du mal à accepter... "Je subis beaucoup de critiques sur mon physique ou sur ma voix. Quand je vois que tout ce qu'on retient, ce sont mes pieds dégueulasses sur les poteaux après 45 jours d'aventure, ça me dégoûte. En allant sur Koh-Lanta, je n'ai pas mis en avant l'esthétique. J'en ai ras le bol des critiques", avait-elle déjà déclaré auprès de Télé Star en décembre 2020.

Son souci d'ongle au niveau des orteils ne date pas d'hier. En effet, ses ongles "ne poussaient pas depuis neuf ans", confiait-elle en story Instagram après sa victoire. "J'ai fait tomber un scooter dessus, enceinte de huit mois, recousue à l'hôpital", avait-elle précisé.

Désormais, Alexandra peut fièrement pavaner ses jolis pieds sans risquer d'être critiquée !