Koh-Lanta 2020, la finale dédiée à Bertrand-Kamal : dispositif exceptionnel avec ses parents

Après des semaines de compétition, Koh-Lanta 2020, Les 4 Terres touche à sa fin. Vendredi 4 décembre, TF1 diffusera la grande finale du jeu. Loïc, Brice et Alexandra disputeront l'épreuve des poteaux. Le vainqueur choisira parmi les deux perdants qui l'affrontera en finale, face aux votes des aventuriers du jury final. La soirée, présentée par Denis Brogniart, sera dédiée à Bertrand-Kamal, candidat de cette saison décédé à 31 ans le 9 septembre 2020 des suites d'un cancer du pancréas.

À la fin de chaque épisode de Koh-Lanta, ALP – société productrice de l'émission – rendait hommage à Bertrand-Kamal dit Beka. Ses camarades d'aventure restent eux aussi bouleversés par sa disparition. Loïc, compagnon de jeu intime de Bertrand-Kamal, se livre à TV Magazine. "C'est quelqu'un d'extraordinaire que rien ne peut déstabiliser. Qu'il gagne, qu'il perde, qu'il pleuve, qu'il vente, rien ne peut entacher sa bonne humeur, lance le finaliste. J'en parle au présent parce que pour moi il est toujours là." Sensation partagée par Brice : "Il avait trop hâte de découvrir l'émission, de faire la fête. La maladie en a décidé autrement. Pour moi, il est toujours là. Je l'imagine en train de regarder l'émission, comme tout le monde, en famille. Je ne réalise toujours pas."

Hadja regrette la perte d'un "membre de sa famille", un frère. De leur côté, Joaquina et Alexandra de l'équipe verte de l'Est avec Beka appréhendent la finale... "Ça va être difficile parce qu'il n'est plus là. Il voulait qu'on kiffe jusqu'au bout pour lui. On va kiffer pour lui. Beka restera à jamais dans mon coeur", lâche Joaquina. Et Alexandra de confirmer : "Quand je le vois à l'écran, ça me fait du bien, c'est comme s'il était encore là. Cette finale va être très émouvante et intense, je vais sans doute pleurer..."

Un appel aux dons avec les parents de Beka pour la finale

ALP, société productrice de Koh-Lanta, et TF1 sont également touchés par la mort de l'ancien aventurier et ont lancé un fonds entièrement dédié à la recherche sur le cancer du pancréas. Une opération baptisée Pour Bertrand-Kamal... Ce fonds sera coordonné par la Fondation ARC avec les conseils du Professeur Fabrice André qui a suivi et accompagné Bertrand-Kamal tout au long de son combat contre la maladie.

"J'espère qu'au travers de ce fonds, qui portera ton nom haut et fort, un jour la recherche trouvera un remède pour pouvoir prendre notre revanche et épargner d'autres familles, que plus personne ne vivra jamais ce qu'on a vécu", lancent Samir et Annick, les parents du regretté Beka. Ils seront présents sur le plateau de TF1 lors de la grande finale de Koh-Lanta et appelleront aux dons. De son côté, Denis Brogniart, déjà engagé auprès de la Fondation ARC, entend "faire que la mort de Bertrand-Kamal ne soit pas juste un décès de plus". "Il rêvait de s'engager lui-même, une fois guéri. Il me l'avait confié. Il n'en a pas eu le temps. À nous d'honorer sa mémoire à travers ce fond, de reprendre le flambeau pour sauver des vies", poursuit l'animateur.

Il est d'ores et déjà possible de faire un don via le site internet www.pourbertrandkamal.fr. Par SMS, pour faire un don de 5 euros, il suffit d'envoyer le mot DON au 9 21 22. Aucun frais ne sera ponctionné sur les dons.