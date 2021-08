Cindy (Koh-Lanta) enceinte : son annonce très "surprenante et originale" à Thomas

Cindy a annoncé une grande nouvelle à ses abonnés le 31 juillet 2021, sur Instagram. La finaliste de Koh-Lanta 2019 est enceinte de son deuxième enfant, fruit de son union avec Thomas. Et ce lundi 2 août, elle a fait de premières confidences sur sa grossesse.

Sans surprise, la belle blonde de 33 ans a été assaillie de questions après avoir annoncé qu'elle attendait un heureux événement. Cindy a donc rapidement dévoilé comment elle avait annoncé la bonne nouvelle à Thomas. Et tout ne s'est pas passé comme prévu. "Il faut savoir que sur Instagram on voit des choses très mignonnes. Du coup j'avais envie de faire un effort et un truc sympa. Sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme je le voulais. J'ai fait le test avant de partir au Mexique [en mai, NDLR]. Et tous les soirs, je me disais qu'il fallait que je l'annonce à Thomas. Je voulais déguiser Alba en petite Mexicaine et lui mettre une petite pancarte du genre : 'Si maman ne boit pas de margaritas, c'est parce que je vais être grande soeur.' Sauf que je reportais tout le temps. Entre temps, j'ai bu quelques petites margaritas, il faut l'avouer", a tout d'abord confié la maman d'Alba 1 an).

Mais Cindy n'a pu se contenir lors d'une excursion en bateau. Depuis le début, elle est "très malade". Lors de la balade en mer, elle a donc vomi, un fait qui a beaucoup amusé Thomas. "Au bout d'un moment j'ai pété un plomb, je lui ai dit : 'Mais tu ne comprends pas, si je suis malade comme ça c'est de ta faute. Je suis enceinte.' C'est sorti comme ça. En plus on n'était pas seuls sur le bateau. Il y a eu un blanc. Il était très content mais l'annonce était quand même surprenante pour lui. Même moi, je ne m'attendais pas à lui annoncer ça comme ça. C'était très original", a-t-elle poursuivi.

Un début de grossesse compliqué

Cindy a ensuite expliqué un peu plus en détails que son début de grossesse était "très très compliqué". Avant de tomber enceinte, elle était déjà sensible aux odeurs. Et malheureusement pour elle, cela s'est amplifié une fois son bébé dans le ventre. "Je passe mon temps à vomir pour tout et n'importe quoi. Je suis incapable de changer Alba. J'ai failli lui vomir dessus quand j'ai changé un caca. J'ai vomi dans sa nouvelle couche. Au volant quand je conduis, ça arrive d'un coup donc je me suis vomi plusieurs fois dessus. (...) J'ai vomi en plein milieu de la gare Montparnasse et les gens autour ne comprennent pas. C'est très dur à gérer", a-t-elle précisé.

C'est ce lundi que le sexe du bébé doit être dévoilé. Mais Cindy et Thomas ne l'apprendront sans doute pas lors de l'échographie car ils souhaitent faire une gender reveal. "On a une préférence pour un petit mec. Mais je me dis que si on a une fille, ce ne sera aussi que du bonheur. Ce serait génial pour Alba", a conclu la future maman.