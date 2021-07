Cindy (Koh-Lanta) enceinte de son 2e enfant : elle avoue enfin et dévoile un ventre très arrondi

Quelle belle nouvelle ! Ce samedi 31 juillet 2021, Cindy Poumeyrol a créé la surprise en annonçant être enceinte de son deuxième enfant. L'ancienne aventurière de Koh-Lanta a partagé une série de clichés pris lors de ses vacances au Portugal sur Instagram pour le prouver. Elle y dévoile un baby-bump déjà bien formé auprès de son mari Thomas et de leur première fille Alba, (1 an).

Cindy Poumeyrol a accompagné sa publication d'une légende humoristique faisant référence à ses nombreux stratagèmes pour cacher sa grossesse. "Bon j'avoue, ce ventre, c'est un peu de bière (sans alcool), du chocolat encore et toujours, mais surtout beaucoup d'amour... We did it again, c'est reparti pour un tour #letourbillondelavie #mumtobe #bonheur", a-t-elle écrit, sans doute sur un petit nuage.