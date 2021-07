Cindy (Koh-Lanta) : Son ventre interpelle, elle se dénude pour clore le débat

La finaliste de Koh-Lanta 2019 est actuellement en vacances au Portugal. Cindy s'y est envolée avec son mari Thomas et leur fille Alba (1 an). Et sur ses photos dévoilées sur Instagram, un détail a beaucoup interpellé les internautes.

Entre son déménagement ou encore le lancement de sa marque Maison Nicole, Cindy n'a pas chômé cette année. Elle profite donc actuellement d'un repos bien mérité auprès de son époux et de sa fille. C'est le Portugal que le couple a choisi comme destination et, le 26 juillet 2021, la belle blonde de 33 ans a dévoilé quelques photos de leur séjour. Et son premier cliché a davantage attiré l'attention de ses abonnés. L'ancienne candidate de Mamans & Célèbres semble avoir un ventre arrondi. Il n'en fallait pas plus pour que certains supposent qu'elle était enceinte.