Koh-Lanta, All Stars 2021 : Le casting complet dévoilé

La prochaine saison All stars de "Koh-Lanta" se précise. TV Mag a mis la main sur le casting de cette nouvelle édition et il est très alléchant ! Des vainqueurs, des candidats emblématiques... On a déjà hâte.

Un casting qui donne envie ! Samedi, nos confrères de TV Mag ont dévoilé la liste complète des candidats sélectionnés pour la prochaine saison de Koh-Lanta, All Stars. Des candidats qui sont déjà partis en tournage, en Polynésie française, pour une diffusion attendue en septembre prochain. Si l'aventurier Mohamed ne fera pas partie de cette édition, d'autres personnalités emblématiques du programme ont quant à elles eu l'opportunité de se lancer. Sur les 20 candidats, six d'entre eux ont même déjà remporté le jeu. L'équité est respectée puisqu'il y a dix femmes et dix hommes, et quatre remplaçants (qui interviendront en cas d'abandon médical avant le premier conseil). Comme l'indique TV Mag, le casting peut être modifié en cas de déclaration de Covid-19 avant le début du tournage. Les dix aventurières : - Clémence Castel, 3 participations (vainqueur de la saison 5 en 2005 et du Combat des héros en 2018, membre du jury final du Retour des héros en 2009) - Coumba Baradji, 3 participations (membre du jury final de la saison 5 en 2005, éliminée à l'orientation du Choc des héro en 2010 et de La revanche des héros en 2012) - Jade Handi, 2 participations (vainqueur de la saison 7 en 2007, finaliste du Retour des héros en 2009) - Christelle Gauzet, 2 participations (vainqueur de la saison 8 en 2008, quatrième éliminée du Retour des héros en 2009) - Karima Najjarine, 1 participation (membre du jury final de la saison 15 en 2016) - Candice Boisson, 2 participations (membre du jury final de la saison 16 en 2016 et du Combat des héros en 2018) - Clémentine Julien, 2 participations (finaliste de la saison 17 en 2017, éliminée du Combat des héros en 2018) - Cindy Poumeyrol, 1 participation (finaliste de la saison 20 en 2019) - Alexandra Pornet, 1 participation (vainqueur de Koh-Lanta, Les 4 terres en 2020) - Alix Noblat, 1 participation (membre du jury final de la saison 21 en 2020) Beatrice Kaboré est réserviste. Les dix aventuriers : - Patrick Merle, 2 participations (finaliste de la saison 9 en 2009, membre du jury final de La Revanche des héros en 2012) - Freddy Boucher, 4 participations (éliminé de la saison 9 en 2009, finaliste du Choc des héros en 2010, membre du jury final de La Revanche des héros en 2012 et de La Nouvelle édition en 2014) - Claude Dartois, 3 participations (finaliste de la saison 10 en 2010 et de La Revanche des héros en 2012, éliminé des poteaux de L'île des héros en 2020) - Laurent Maistret, 2 participations (éliminé à l'épreuve des poteaux de la saison 11 en 2011 et vainqueur de La Nouvelle édition en 2014) - Teheiura Teahui, 4 participations (finaliste de la saison 11 en 2011, membre du jury final de La Revanche des héros en 2012, de La Nouvelle édition" en 2014 et de L'île des héros en 2020) - Ugo Lartiche, 1 participation (vainqueur de la saison 12 en 2012) - Philippe Bizet, 2 participations (éliminé à l'orientation de la saison 12 en 2012 et des poteaux en 2014 dans La Nouvelle édition) - Namadia, 1 participation (membre du jury final de la saison 12 en 2012) - Maxime Berthon, 1 participation (membre du jury final de la saison 20 en 2019) - Sam Haliti, 1 participation (membre du jury final de L'île des héros en 2020) Sandro Gonzalez Schenan et Loïc Riowal sont réservistes.