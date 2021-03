Koh-Lanta : Claude Dartois star sur Tinder, il aide malgré lui des couples à se former

Il a participé trois fois à Koh-Lanta (en 2010, 2012 puis 2020 dans L'île des héros), mais n'a jamais remporté le chèque de 100 000 euros promis au vainqueur, empoché par Naoil lors de sa dernière édition. Malgré ces échecs, Claude Dartois reste l'un des aventuriers phares du célèbre jeu de TF1. Il a conquis le coeur du public... et participe même à son insu à la formation de couples via l'application de rencontres Tinder !

Parmi les utilisateurs de Tinder, ils sont (très) nombreux à être fan de Koh-Lanta : l'émission de survie de TF1 a été autant mentionnée que le reconfinement dans les bios sur l'année 2020, soit cinq fois plus qu'en 2019. Plus encore, les hommes et femmes à la recherche de l'amour évoquent le plus souvent Claude Dartois, aventurier imbattable sur les épreuves, actif sur le camp et très habile en stratégie dans Koh-Lanta, l'île des héros.

Entre février et juin 2020, en pleine diffusion de cette édition, les mentions de Claude Dartois dans les profils Tinder ont plus que doublées. Et les utilisateurs de Tinder ne manquent pas d'imagination... "Mon plus grand regret ? Que Claude n'ait jamais gagné Koh Lanta", "Si toi aussi tu ne t'es toujours pas remis de la défaite de Claude à Koh Lanta et que tu cherches du réconfort, swipe à droite", "Pas la peine de like si tu n'est pas pour Claude dans Koh Lanta", peut-on lire.

Koh-Lanta et Tinder, une histoire d'amour en images

La célèbre application créée en 2012, et qui est aujourd'hui la plus utilisée dans le monde pour faire des rencontres, propose désormais à ses utilisateurs une compilation des dix meilleurs GIFS de Koh-Lanta, à balancer dans différentes situations que tous les fidèles de Tinder (ou presque) vivent au moins une fois.

Quand on te dit : "En fait je suis encore en couple, mais bientôt célibataire"