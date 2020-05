Jessica (Koh-Lanta) : Vengée par Claude, l'aventurière savoure et jubile !

Trop souvent, Jessica s'est fiée à Régis dans Koh-Lanta, l'île des héros, actuellement en cours de diffusion sur TF1, mais jamais le membre de la tribu des jaunes n'a tenu sa parole. Un manque d'honnêteté qui a conduit à l'élimination de Jessica dans l'épisode du 8 mai 2020.

Comme plus de 6,5 millions de téléspectateurs, Jessica a suivi l'épisode du vendredi 22 mai, espérant sans aucun doute que celui qui a été à l'origine de son départ n'accède pas à la finale. Son voeu a été exaucé puisque Régis a été éliminé lors du conseil, tandis qu'Eric a fait ses adieux à Koh-Lanta après être arrivé dernier dans l'ultime épreuve d'immunité de l'aventure.

Régis a été dupé par Claude, grand maître de cet épisode, qui lui avait promis de ne pas voter contre lui, alors qu'il avait deux votes à sa disposition. Le sien et le vote noir cédé par Jessica après son départ. Pour venger son amie, mais aussi Teheiura, Claude n'a pas hésité à voter à deux reprises contre Régis. Un retour de bâton auquel Régis ne s'attendait pas et qu'il a pris en pleine tête. "J'ai joué, je me suis brûlé", a-t-il réagi, avec amertume, à l'issue de ce conseil qui lui a été fatal et l'a privé de la grande finale.

Cette élimination, Jessica n'en a loupé aucune miette et a savouré l'attitude impériale de Claude qui a dominé, de bout en bout, cet épisode. Arrivé premier lors de la dernière épreuve immunité, il possédait un collier et les deux votes pour le conseil. Heureuse de l'élimination de Régis, Jessica n'a pas caché sa joie sur Instagram.

"Koh-Lanta, Claudius Spartacus, tu es notre héros à tous ce soir, a-t-elle déclaré, en rires dans une vidéo publiée dans ses stories. C'est le jeu les amis, c'est juste un jeu mais quel ami !"

Cinq candidats restent donc en lice et s'affronteront dans la course d'orientation : les deux héros Claude et Moussa, et trois filles, Inès, Alexandra et Naoil.