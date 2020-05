Koh-Lanta 2020 : Régis et Éric éliminés avant la finale, Claude incroyable !

Ce vendredi 22 mai 2020, Koh-Lanta, l'île des héros reprend sur TF1. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce nouvel épisode promet ! Ce soir, aux portes de la finale, non pas un, mais deux candidats vont quitter l'aventure et rejoindre Jessica, la dernière éliminée en date. Résumé de cette folle soirée animée par Denis Brogniart.

Épreuve d'immunité éliminatoire

La semaine dernière, les sept candidats encore en lice ont disputé une épreuve de confort. Naoil en était ressortie gagnante et avait permis à sa camarade Inès de profiter, avec elle, d'une nuit de rêve dans une villa en bord de mer. Mais ce n'est pas tout : les deux aventurières ont eu la chance de partager un dîner et ont chacune eu droit à un appel vidéo à leurs proches. De quoi les requinquer pour l'épreuve à venir !

Moussa, Claude, Régis, Alexandra, Éric, Naoil et Inès se retrouvent face à Denis Brogniart pour disputer l'ultime épreuve d'immunité de cette édition. Le gagnant décroche son ticket pour la finale, tandis que le candidat arrivé dernier sera éliminé sur-le-champ ! Cette fois, la force physique ne compte plus. Pour remporter cette épreuve, les candidats ont pour mission d'aligner trente pièces de dominos sur une poutre de 3 cm d'épaisseur. Pour accéder à cette poutre, ils doivent passer par un quadrillage relié. Ainsi, s'ils bougent durant leur avancée, la poutre bouge et les dominos tombent. Sera proclamé gagnant le candidat qui aura réussi à positionner ses trente dominos et à faire tomber la dernière pièce dans un panier.

C'est avec une pression monstre que les aventuriers se lancent dans cette toute dernière épreuve d'immunité. Alors que Moussa et Régis semblent bien partis, Claude fait tomber bon nombre de ses dominos. Éric fait lui aussi tomber ses pièces et doit repartir à zéro. Idem pour Inès... Finalement, après plusieurs tentatives, c'est Claude qui finit premier ! Il s'agit de la quatrième victoire du candidat en épreuve d'immunité depuis la réunification, une incroyable performance à applaudir.

Régis arrive en deuxième position, suivi par Moussa. Le trio de tête est rejoint par Inès au bout de deux heures d'épreuve. Alexandra, Éric et Naoil jouent désormais leur place dans le jeu. Alexandra est sauvée, elle a réussi ! Très rapidement, Naoil parvient à placer son domino dans le panier. Reste alors Éric, éliminé aux portes de la finale... Il quitte le jeu sur-le-champ, comme prévu, et rejoint la résidence du jury final.

Claude tout-puissant

En remportant l'épreuve d'immunité, Claude est intouchable au conseil. Mais il l'aurait été même sans remporter le jeu, car il est en possession d'un collier d'immunité que lui avait légué Teheiura lors de son élimination. Enfin, l'aventurier bénéficie d'un double vote, puisqu'il a hérité de celui de Jessica à son départ.

Alors que les ex-jaunes avançaient sereinement en groupe depuis la réunification, Claude vient bouleverser leurs plans. Ce soir, l'un d'entre eux sera éliminé. Si face caméra, l'aventurier hors pair assure qu'il ne cédera pas son collier d'immunité, il laisse toutefois entendre à ses camarades que cela pourrait être une option...

Cette nouvelle configuration du jeu remet en cause toute la stratégie des ex-jaunes. Naoil propose de voter contre Régis, selon elle, le dernier arrivé de l'alliance. Inès n'est pas très à l'aise à l'idée de trahir son camarade. Et si Claude cédait son collier d'immunité à Régis ? Et si Régis s'alliait à Claude pour éliminer l'un d'entre eux ? Les ex-jaunes s'endorment sur ces interrogations.

Miroir, mon beau miroir...

Au petit matin, les six candidats ont droit à une petite surprise : un miroir est à leur disposition sur le sable. L'occasion pour eux de découvrir leur nouvelle apparence avec de nombreux kilos en moins après plus d'un mois d'aventure. Régis est surpris par sa barbe qui a bien poussé durant le jeu, tout comme Claude, et Moussa estime être celui qui a le plus perdu de poids.

Sur la balance, Alexandra lit 43 kilos, elle a donc perdu 16 kilos ! De son côté, Inès est passée de 57 kilos à 45 kilos ! Une perte de poids non négligeable pour la jeune femme ! Naoil pèse désormais 54 kilos, Moussa 85 kilos, Régis 54 kilos. Ce dernier a perdu quasiment 18 kilos !

Stratégies et conseil

Avant le conseil, Inès se livre à son ami Régis. Elle lui avoue ne pas vouloir voter contre lui, mais plutôt contre Alexandra. Un choix stratégique puisque la jeune infirmière de 25 ans considère sa camarade comme "une machine" sur les épreuves et souhaite mettre toutes les chances de son côté. Régis envisage de voter lui aussi contre Alexandra. Face caméra, il explique que Moussa lui a assuré qu'il n'inscrirait pas son nom sur le bulletin de vote. Reste à savoir s'il tiendra parole. Un beau spectacle pour Claude qui est le seul à être intouchable...

L'heure du dernier conseil éliminatoire de l'aventure est arrivée. Chacun vote en son âme et conscience. Et au moment du dépouillement, les bulletins aux noms de Régis et Alexandra s'accumulent... Finalement, les deux votes de Claude ayant fait la différence, c'est Régis qui est éliminé aux portes de la finale !

Denis Brogniart éteint alors le flambeau de l'aventurier qui se retrouve "très déçu et très surpris". En effet, Régis explique avoir pensé être sauvé ce soir. Claude lui aurait assuré qu'il ne voterait pas contre lui. Retournement de situation ! Le héros a bel et bien inscrit le prénom de Régis sur ses deux bulletins de vote. Une belle leçon pour l'éliminé qui s'était, à deux reprises, joué de Jessica et Teheiura, alliés de Claude. L'aventurier immunisé lui rend donc tout simplement la monnaie de sa pièce. "J'ai joué, je me suis brûlé", résume avec amertume Régis.