Claude (Koh-Lanta) a encore perdu les poteaux : vidéo de cette 4e défaite

Claude Dartois est passé trois fois à côté du chèque de 100 000 euros promis au vainqueur de Koh-Lanta ! En 2010 au Vietnam, en 2012 en Thaïlande, puis en 2020 aux îles Fidji, il est arrivé en finale sans jamais gagner le jeu d'aventure. Lundi 20 juillet 2020, le héros a une nouvelle fois tenté sa chance sur l'épreuve des poteaux face à une adversaire de taille... sans succès !

Après avoir relevé les défis de Darko, son ami et ex-candidat de Secret Story 10 en 2016, Claude a été invité à affronter Laure Boulleau lors d'une vidéo publiée sur YouTube. L'ancienne footballeuse internationale française a à son tour proposé divers exercices sportifs à travers un parcours composé de plusieurs épreuves inspirées de Koh-Lanta. Le grand final était le même que dans la célèbre émission de TF1 : les poteaux. Claude a affronté Laure Boulleau, athlète hors pair, pour sa quatrième épreuve du genre avec cette fois-ci une difficulté supplémentaire. Si dans Koh-Lanta les candidats voient la surface de rectangle sur laquelle ils tiennent en équilibre se réduire au fil du temps, avec la star du football il y a une autre règle. La surface reste la même, mais il ne suffit pas de tenir en équilibre sur un poteau ! En effet, Claude et Laure Boulleau ont dû rester debout... avec un ballon de foot entre les chevilles !

C'est finalement la consultante sportive pour Canal+ qui a remporté l'épreuve. Claude Dartois, chauffeur de maître au quotidien, a senti que sa cheville n'allait pas tenir et il est tombé au bout de 26 minutes et 14 secondes. Au cours d'une cérémonie improvisée, l'aventurier et recordman des victoires dans Koh-Lanta a alors remis son totem à Laure Boulleau. Pas de chance pour Claude qui ressort une nouvelle fois perdant de l'épreuve des poteaux !

Le papa d'Andrea (5 ans) et Marceau (6 mois) ne s'arrête pas à ces défaites. En effet, Koh-Lanta lui a ouvert bien des portes. L'aventurier préféré des téléspectateurs pourrait bien participer à Danse avec les stars (TF1), devenir animateur... ou tout simplement tenter de remporter les 100 000 euros une quatrième fois dans Koh-Lanta !