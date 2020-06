Claude (Koh-Lanta), son fils déjà un vrai champion : photo après un sacré défi

Il a peut-être loupé de peu la grande victoire de Koh-Lanta au début du mois de juin, et ce pour la troisième fois, il n'empêche que Claude ne pourrait pas être plus heureux. Son bonheur, le très populaire aventurier le doit en grande partie à sa petite famille, lui qui est marié à Virginie avec qui il a eu deux enfants, Andréa (5 ans) et Marceau (né en janvier dernier).

Sportif aguerri, c'est tout naturellement que Claude espère leur transmettre sa passion pour la course à pied. Il faut dire qu'il participe régulièrement à des trails à travers la France, une activité que son fils aîné peut désormais découvrir à son tour. Et, force est de constater que le petit bonhomme a les mêmes penchants que son papa. "Mon fils, il a 5 ans, je l'ai emmené courir avec moi la dernière fois, il a fait 5 kilomètres. Ça va lui apporter. Mon père n'était pas sportif du tout, c'était un travailleur, c'est l'ancienne génération. Il se levait quand il avait 15 ans à 5h du matin. J'ai une ouverture d'esprit qui est différente", confiait-il lors d'un podcast avec Maud et Fred, les créateurs de Oufff.

Ce lundi 22 juin 2020, père et fils ont relevé un nouveau challenge ensemble : celui de parcourir plus de 2000 m à l'occasion d'une journée spéciale dont le but est d'inciter les Français à pratiquer une activité physique en marge des prochains Jeux olympiques (en 2024 à Paris). Sur Instagram, celui qui a tapé dans l'oeil d'Estelle Denis a immortalisé leur exploit, en commentant : "C'est en famille que nous avons relevé le #défi2024m pour la #journéeolympique, Et vous, quel est votre défi ?"

En plus d'êtres impressionnés par le jeune Andréa, les internautes ont craqué devant son adorable bouille, lui qui a déjà tout d'un "mini Claude" comme l'estime notamment un abonné. "Bravo les champions !", "Ton petit te ressemble", "Comme il est beau", "Un champion et une graine de champion !", "Trop mignon ton fiston Claude", s'émerveille-t-on. Pas de doute possible, la relève est assurée !