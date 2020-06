Claude (Koh-lanta), sa femme face à des rivales : "C'est pas évident pour elle"

Koh-Lanta 2020, c'est terminé ! Vendredi 5 juin 2020, TF1 a diffusé la grande finale du jeu d'aventure et, à l'issue de l'émission, c'est Naoil qui a été sacrée grande gagnante face à Inès. Claude Dartois, lui, a perdu l'épreuve des poteaux et n'a pas été choisi par la boxeuse de 37 ans. Une grande déception pour le public qui le soutenait en majorité. Il faut dire que, durant toute son aventure, le beau brun de 40 ans a excellé sur tous les plans. De quoi susciter l'admiration de nombreux téléspectateurs. Certains sont même allés jusqu'à lui faire des propositions indécentes ou des déclarations enflammées comme il l'a rappelé lors de son interview pour Purepeople.

"J'ai reçu beaucoup de messages comme : 'Si ta femme ne veut plus de toi, tu trouveras toujours quelqu'un.' Je trouve ça drôle. Des hommes aussi m'ont écrit pour savoir si j'étais disponible (rires)", nous a confié Claude. Si ces déclarations l'amusent beaucoup, sa femme ne voit pas toujours les choses d'un aussi bon oeil. Savoir son homme aussi convoité n'est en effet pas toujours simple : "Heureusement, elle prend beaucoup de recul par rapport à tout ça. Évidemment, ce n'est pas toujours évident pour elle, je n'aurais pas aimé être à sa place. Donc j'essaie d'être le plus transparent possible sur tout pour la rassurer." Claude ne jure que par elle et fait tout pour le lui rappeler au quotidien. Il a d'ailleurs eu de tendres paroles lors de l'entretien : "Ça reste ma femme, la personne avec laquelle je vis et partage tout. Je n'ai pas de secret pour elle. Elle n'a pas d'inquiétude à avoir." C'est beau, l'amour !

Rappelons que, durant la saison, Claude a reçu une demande en mariage de la part d'Estelle Denis. Et plusieurs personnes clamaient lors de chaque diffusion leur amour et leur admiration pour l'ancien Rouge. À l'occasion de la diffusion de la finale, Konbini avait donc préparé un article intitulé "Pourquoi sommes-nous tous amoureux de Claude de Koh-Lanta ?", mettant en avant la citation d'un internaute disant que c'est un homme "vrai, fiable, sincère et excitant". Certains sont même allés jusqu'à dire qu'ils aimeraient avoir des relations très intimes avec l'aventurier. De quoi faire réagir son épouse Virginie. En story Instagram, elle avait en effet partagé l'article en question, avec en légende : "On se détend maintenant, c'est MON homme, Claude." Heureusement, le papa d'Andréa (4 ans) et Marceau (né en janvier dernier) est là pour la rassurer.

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.