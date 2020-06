Claude (Koh-Lanta) face à des propositions indécentes : son épouse intervient

Difficile pour les téléspectateurs de TF1 de résister à Claude. Pour la troisième fois, l'aventurier de 40 ans participe à Koh-Lanta et, cette saison encore, il est en finale. Le beau brun affronte Naoil et Inès dans l'épreuve des poteaux et pourrait enfin gagner le jeu d'aventure. Il le mérite amplement en tout cas, comme le soulignent chaque semaine les internautes, sur Twitter.

Tous les vendredis, les prouesses de Claude sont en effet saluées sur les réseaux sociaux. Qui n'a pas sauté de joie en le voyant remporter des immunités ? Qui ne l'a pas applaudi quand il a donné une bonne leçon à Inès, puis à Régis en l'éliminant aux portes de la finale ? Le fait qu'il vienne en aide à Naoil, Alexandra et Moussa lors de l'épreuve d'orientation sans se pénaliser a aussi beaucoup bluffé le public. Difficile, donc, de ne pas tomber sous le charme du candidat. D'ailleurs, Estelle Denis est même allée jusqu'à lui faire une demande en mariage sur Twitter. Et plusieurs personnes clament lors de chaque diffusion leur amour et leur admiration pour l'ancien Rouge. Au point que Konbini a fait un article intitulé "Pourquoi sommes-nous tous amoureux de Claude de Koh-Lanta ?", mettant en avant la citation d'un internaute disant que c'est un homme "vrai, fiable, sincère et excitant". Autant de qualités qui font rêver. Certains vont même jusqu'à dire qu'ils aimeraient avoir des relations très intimes avec lui.

Si le papa d'Andréa (4 ans) et Marceau (né en janvier dernier) doit être amusé par la situation, c'est moins le cas de son épouse Virginie. La jeune femme a eu vent de l'article de nos confrères et l'a partagé en story Instagram. "On se détend maintenant, c'est MON homme Claude", a-t-elle écrit en légende, avec des émojis qui font un clin d'oeil et tirent la langue. Mais au fond d'elle, Virginie sait qu'elle seule fait battre le coeur de Claude depuis de nombreuses années. Leur idylle est la plus belle des victoires.

Invité sur Fun Radio dans l'émission de Bruno Guillon ce vendredi 5 juin 2020 à quelques heures de la finale, Claude a également réagi à cette forte popularité. "C'est clair que ça me fait très plaisir d'avoir d'aussi bons retours. Ce n'est jamais évident de participer à un jeu où on s'élimine les uns les autres et ressortir avec quasiment une image à 99%... où les gens sont satisfaits", s'est-il réjoui. Il pourra se targuer d'avoir fait un sans faute s'il remporte Koh-Lanta 2020 ce soir.