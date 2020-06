Claude (Koh-Lanta 2020) maudit : pourquoi il risque de perdre (encore)

Au fil des épisodes de Koh-Lanta, l'île des héros (TF1), Claude s'est très rapidement démarqué de ses camarades. Désormais, certains le voient même grand vainqueur de cette édition du jeu d'aventure. Mais rappelons que ce chauffeur de maître n'en est pas à son coup d'essai... En effet, le candidat participe pour la troisième fois à Koh-Lanta. Mais il semble poursuivi par une malédiction l'empêchant d'accéder au statut de gagnant.

Dix ans après sa première participation, Claude a prouvé qu'il était un aventurier complet, enchaînant les victoires sur les épreuves tout en alliant stratégies et survie. En 2010 au Vietnam, puis en 2012 au Cambodge, l'aventurier par excellence était arrivé jusqu'en finale. Seulement, il avait essuyé des défaites cuisantes, récoltant seulement une voix du jury final à chaque fois. Claude s'était d'abord incliné face à Philippe puis face à Bertrand. Il faut dire qu'à l'époque, l'aventurier s'était mis à dos ses coéquipiers notamment lorsqu'il avait souhaité une défaite de son équipe qui lui permettrait d'éliminer une camarade et ainsi éviter, selon lui, une alliance féminine, ou quand Kunlé et lui avaient mangé quatorze bananes à eux tous seuls dans le dos de l'équipe ! Ce vendredi 5 juin 2020, le quadragénaire peut espérer un meilleur résultat. En effet, ses fidèles camarades Teheiura, Jessica et Sam voteront sans aucun doute pour lui. D'autres comme Éric ou Moussa pourraient également suivre.

Claude d'un côté, Inès et Naoil de l'autre

Mais pour espérer un vote en sa faveur, Claude doit déjà figurer parmi les deux ultimes aventuriers de l'édition. Deux moyens pour y parvenir : remporter l'épreuve des poteaux ou être choisi par la gagnante. Rappelons que les deux autres finalistes sont Inès et Naoil, qui ont tissé des liens forts depuis le début de l'aventure. Au nom de cette amitié, il est très probable que si l'une d'elles gagne les poteaux, elle choisisse celle qui l'accompagne depuis le premier épisode. En bref, si Claude chute au cours de l'épreuve mythique, c'est fini pour lui.

"En trois émissions, personne n'a jamais éteint ma flamme", aime-t-il souligner face aux caméras de TF1. Jamais éliminé, il n'a pour l'heure jamais non plus remporté le jeu. Lors de la grande finale de Koh-Lanta, le héros parviendra-t-il à conjurer le mauvais sort qui l'a, jusqu'à présent, empêché d'aller plus loin que l'épreuve des poteaux ? S'il avait chuté en 2010, deux ans plus tard, Claude est celui qui avait tenu le plus longtemps droit comme un piquet sur son poteau. Huit ans après, peut-être s'est-il encore un peu plus entraîné...

Rendez-vous dès 21h05 ce vendredi 5 juin 2020 afin de suivre la grande finale de Koh-Lanta, l'île des héros.