Claude (Koh-Lanta) : La grossesse de sa femme révélée par la production

Comme l'a révélé Claude Dartois il y a peu à Télé Star, c'est alors qu'il était à l'autre bout du monde, aux Fidji, pour le tournage de Koh-Lanta 2020, qu'il a appris que sa femme était enceinte pour la deuxième fois. Interrogé cette fois par TVMag, il en a dit plus sur cette annonce inattendue.

S'il garde de bons souvenirs de son aventure, ce n'est pas seulement parce qu'il a encore battu des records en cumulant les victoires, mais parce que c'est là-bas, en plein tournage, qu'il a su que son fils Andréa (4 ans) allait avoir un petit frère. "Le souvenir qui me restera en mémoire à tout jamais, c'est l'annonce, à l'autre bout du monde, sur un bout d'île du Pacifique, que j'allais être papa pour la deuxième fois. Forcément, Marceau [né en janvier, NDLR] aura toujours un lien avec Koh-Lanta", déclare-t-il.

C'est avant un jeu de confort que Claude Dartois a appris la nouvelle. Il raconte : "On m'a appelé en me disant que le médecin voulait me voir, mais je ne voulais pas y aller parce que ce n'est jamais bon signe quand le médecin demande à vous voir. Mais finalement ce n'était pas le médecin, mais Julien Magne [directeur des programmes de flux d'Adventure Line Productions, NDLR] qui m'a montré son téléphone sur lequel il y avait le mail de ma femme Virginie. Je ne l'ai pas tout de suite dit aux autres, car je voulais le garder un peu. Mais rapidement, dans les conditions dans lesquelles on était, j'ai eu envie de partager une nouvelle comme celle-là." Et puis, difficile pour Claude de cacher un tel bonheur. D'ailleurs Moussa "a repéré tout de suite qu'il se passait quelque chose".

Claude a donc vendu la mèche et a finalement annoncé la bonne nouvelle, au fur et à mesure, à tout le monde.

S'il gagne les 100 000 euros ce soir lors de la grande finale de Koh-Lanta 2020, Claude Dartois sait parfaitement comment il dépensera cet argent : "Avec ma femme, on a comme projet d'acheter plus grand pour nos enfants, donc ça sera forcément pour un bien immobilier." Bonne chance à lui !