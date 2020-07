Claude (Koh-Lanta) prêt pour Danse avec les stars : son coach est célèbre !

Claude a décidément beaucoup d'atouts dans sa poche. En plus d'être un aventurier aguerri comme il a pu le prouver à trois reprises dans Koh-Lanta, il pourrait bien se révéler être un danseur redoutable.

Ses connaissances depuis de très nombreuses années avec des danseurs emblématiques de Danse avec les stars laissent même penser qu'il pourrait être intéressé par l'idée de rejoindre un jour la compétition de TF1. Chose qu'il n'a jamais confirmée lui-même et ce n'est pas faute de le lui avoir demandé. "C'est une aventure compliquée. J'ai mon amie Katrina Patchett qui y participe, je connais Denitsa et Laurent Maistret aussi qui y a participé et qui a gagné. Je l'ai vu s'entraîner pendant plusieurs semaines et c'est vraiment un gros travail. Ça demande un investissement pendant deux ou trois mois avec de nombreuses heures d'entraînements. C'est lourd à porter et à faire. En toute sincérité, je ne suis pas le plus grand des danseurs. Je ne me suis pas vraiment posé la question, mais ce serait difficile de passer derrière Laurent qui a gagné en plus, donc je ne crois pas", nous confiait-il en juin dernier.

La palme du meilleur danseur...

Mais il se pourrait bien que Claude ait finalement revu sa position sur le sujet et se préparerait même pour la prochaine saison, et ce... avec Laurent Maistret justement ! Celui qui a remporté le trophée tant convoité en 2017 avec Denista Ikonomova a posté une curieuse et amusante vidéo sur sa page Instagram ce vendredi 3 juillet. Sur les images, il semble initier ses camarades de Koh-Lanta, Claude et Teheiura, à la samba. "Ambiance Carnaval sur une samba endiablée", légende-t-il sous la publication où les trois aventuriers se déhanchent avec coordination et entrain sur le titre culte de Sergio Mendes, Mas que Nada. De quoi beaucoup faire plaisir aux internautes, qui voient déjà en Claude le prochain gagnant de l'émission. "La palme du meilleur danseur revient à Claude", commente d'ailleurs l'un d'entre eux, visiblement convaincu.

Mais en attendant de savoir qui sera au casting de la saison 11 de Danse avec les stars, il faudrait déjà être certain qu'elle aura bien lieu. En effet, à cause de l'épidémie de coronavirus, la production a estimé que la période d'automne serait trop précipitée pour mettre en place un tel programme, où la proximité est essentielle. Le 10 juin dernier, on vous annonçait cependant que la saison avait été annulée, mais tout de même reportée à 2021. D'après nos informations, la diffusion devrait en effet avoir lieu à partir de mars 2021...