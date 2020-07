Claude (Koh-Lanta) très ami avec un ex de Secret Story : la rencontre improbable

Claude Dartois a déjà participé trois fois à Koh-Lanta. En 2010, en 2012, puis en 2020 dans L'Île des héros aux Fidji. S'il est à chaque fois arrivé jusqu'en finale, l'aventurier n'a jamais remporté le jeu. Ces passages télévisés lui ont permis d'acquérir une certaine notoriété. Un succès qui lui a permis de devenir, par hasard, l'ami d'une autre star de la télé.

Après ses deux premières participations à Koh-Lanta, Claude a par hasard rencontré Darko, ex-candidat de Secret Story 10 en 2016. Depuis, ils se sont liés d'amitié et l'aventurier était même l'invité du youtubeur dans une vidéo publiée dimanche 5 juillet 2020. Le duo devait réaliser plusieurs défis, le perdant a eu pour gage de se raser la barbe. Mais entre deux jeux de devinette ou de dégustation, ils se sont exprimés sur leur relation. "Darko, c'est un ami de longue date", a lancé le sportif face caméra. Et l'ancien habitant de la Maison des Secrets de raconter leur rencontre : "En fait à l'époque, il y a cinq ans, je travaillais dans un Bagelstein [chaîne de restaurants où sont servis des bagels, NDLR]. Et Claude était venu m'acheter un sandwich. Et moi, à l'époque, je regardais Koh-Lanta tout le temps et il avait déjà fait deux finales. Donc j'étais fan. Je n'ai pas osé lui demander de photo (...). Et à un moment, il revient et là, je me suis dit que c'était le moment de prendre une photo."

Quelques mois à peine après, Darko intégrait le casting de Secret Story 10... et avait la surprise à sa sortie de recevoir un message de Claude sur les réseaux sociaux. "Je me souviens de toi au Bagelstein. La prochaine fois, c'est moi qui te demanderai une photo. Je te souhaite de gagner l'aventure, good luck", lui avait écrit l'aventurier préféré des Français. Et c'est comme ça qu'est née leur belle amitié.

Darko n'est pas la seule personnalité de télévision à faire partie du cercle amical de Claude. En effet, l'acolyte de Teheiura est proche d'une danseuse de Danse avec les stars (TF1) : Katrina Patchett. Il faut dire que la belle n'est autre que l'amoureuse de Valentin d'Hoor, camarade de Koh-Lanta.